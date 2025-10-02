404 Ventures, le nouveau fonds entrepreneurial de Mathieu Tarnus

Mathieu Tarnus, fondateur de Groupe Positive (Sarbacane, Signitic, Datananas), élargit son champ d’action avec la création de 404 Ventures, un fonds destiné à soutenir les startups en amorçage. Après plus d’une décennie d’investissements personnels dans une quarantaine de sociétés (Le

Fourgon, Inpulse, Roundtable, Aive, Jagger Lewis, Kombo, Naak, Braindex), l’entrepreneur souhaite professionnaliser cette activité en conservant une approche souple et indépendante. Un associé opérationnel Julien Trucy (ex Euratech Ventures, BTG Pactual) gèrera le développement des opérations

La thèse d’investissement repose sur quatre piliers : Tech, Deep Tech, SaaS et Impact. Mathieu Tarnus écarte volontairement le marketing SaaS pour éviter toute proximité concurrentielle avec les activités de Groupe Positive.

Le fonds cible principalement les phases de seed et pré-seed, avec des tickets compris entre 50 000 et 200 000 euros, pour une moyenne située autour de 100 000 à 150 000 euros. Dans la majorité des cas, 404 Ventures intervient en tant que suiveur aux côtés de fonds partenaires, tout en pouvant prendre la main sur de petits tours de financement. L’approche se veut complémentaire à celle des micro-fonds soutenus par Bpifrance et aux structures institutionnelles de capital-risque, avec un rôle assumé de co-investisseur.

Basé à Lille mais ouvert sur un périmètre élargi, le fonds prévoit d’investir en France, en Europe et aux États-Unis lorsque des opportunités se présentent. Mathieu Tarnus revendique également une logique de sourcing plus proactive, qui permet de sortir du simple traitement opportuniste de dossiers entrants.

404 Ventures entend fonctionner sur le modèle d’un fonds evergreen autofinancé. Entièrement financé sur fonds propres, il n’implique pas de LPs institutionnels ni de contraintes de reporting. L’ambition affichée est de déployer entre 2 et 4 millions d’euros sur trois ans, puis de réinjecter les éventuels retours dans de nouveaux investissements, avec des horizons d’accompagnement longs de 5 à 10 ans et sans pression sur les fenêtres de liquidité.