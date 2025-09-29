Startups, deeptech, logiciels : le vrai bilan tech de Bpifrance au 1er semestre 2025

Le premier semestre 2025 confirme la place de Bpifrance comme acteur systémique de la tech française, dans un contexte marqué par la contraction du capital-risque et le ralentissement des financements publics de l’innovation. Si l’établissement affiche un volume global d’investissements élevé, ses priorités se déplacent vers la consolidation des scale-up et des grandes entreprises stratégiques, au détriment de l’amorçage et des projets de rupture.

Innovation et deeptech en sous-régime

Les financements issus de France 2030 connaissent une forte baisse avec -68 % pour les projets IPCEI H2 (571 millions d’euros), -58 % pour les stratégies nationales d’accélération (238 millions d’euros) et -53 % pour les concours i-Nov et i-Démo. Les projets structurants dans le quantique, l’électronique et la santé sont directement affectés.

Les fonds Deeptech Venture ont réalisé une vingtaine d’opérations pour 51 millions d’euros, en léger repli par rapport à 2024, une dynamique qui reste modeste au regard des ambitions affichées par la France et l’Europe dans la compétition technologique mondiale.

Capital innovation : un amortisseur en période de crise

Bpifrance a investi 282 millions d’euros dans 89 startups au premier semestre, en recul de 20 % par rapport à 2024. Ce volume reste significatif alors que le marché français du capital-risque a reculé de 35 % en valeur sur la période, l’établissement joue ainsi un rôle d’amortisseur systémique.

La majorité des opérations concernent des réinvestissements dans des entreprises déjà soutenues, comme Qonto, Dalma, Veesion ou Genesis AI, limitant l’émergence de nouveaux entrants. Les sciences de la vie bénéficient toutefois d’une dynamique notable, avec des investissements dans EG427, Inotrem, Ambos et Fizimed. Bpifrance concentre ainsi ses moyens sur quelques filières jugées prioritaires.

Logiciels souverains et industries stratégiques

La montée en puissance du capital-développement oriente une partie des investissements vers les scale-up et les grandes entreprises technologiques. Sur 1,8 milliard d’euros déployés dans 84 entreprises, 1,6 milliard provient du segment Large Cap. Bpifrance est entrée au capital de Septeo, éditeur de logiciels français présent à l’échelle européenne, et a renforcé sa position dans Exosens, acteur lié à la défense.

Un écosystème dual sous tension

Le bilan met en évidence une fracture croissante avec d’un côté, des startups et jeunes pousses deeptech financées par des tickets plus petits et soumis à une sélectivité accrue et de l’autre, des scale-up bénéficiant d’investissements lourds et d’une logique de consolidation.