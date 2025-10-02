TiHive lève 8 millions d’euros pour industrialiser le contrôle qualité par imagerie térahertz et IA

Basée à Grenoble, TiHive déploie une technologie à destination des industriels, combinant imagerie térahertz et intelligence artificielle, conçue pour inspecter des milliers d’unités par minute directement sur les lignes de fabrication.

Les méthodes traditionnelles, reposant sur des prélèvements destructifs et souvent partiels, laissent subsister un risque de défauts non détectés. TiHive propose une alternative qui permet d’inspecter l’intégralité de la production en temps réel. « Trop de produits quittent encore les usines sans contrôle complet, entraînant insatisfaction client, gaspillage, inefficacité et surcoûts évitables. TiHive répond à cet enjeu grâce à une technologie Térahertz-IA intégrée et un accompagnement de bout en bout, jusqu’à l’atteinte des indicateurs de performance », explique Hani Sherry, fondateur et CEO de TiHive.

Installés directement sur les lignes de production et connectés au cloud, les systèmes développés par TiHive reposent sur des puces semi-conductrices capables de générer et détecter des ondes térahertz, associées à une optique avancée et à une plateforme logicielle IA. Ces ondes, non ionisantes, permettent de « voir à travers » les matériaux et d’identifier en temps réel la conformité des produits. Déjà adoptée par des groupes industriels internationaux, cette technologie ouvre des perspectives dans l’hygiène, le textile, le recyclage, l’agriculture et le spatial.

Les premiers déploiements dans l’industrie de l’hygiène absorbante ont démontré des gains environnementaux mesurables. Une ligne équipée permet d’économiser jusqu’à 300 tonnes de polymères super-absorbants par an, soit l’équivalent de 1 500 tonnes de CO₂ évitées. L’entreprise a également constitué la plus vaste base de données au monde sur la qualité des couches pour bébés et adultes, en analysant déjà des millions de produits chaque semaine.

Cette approche ouvre la voie à une industrialisation plus efficiente, où la qualité produit, la réduction des déchets et l’optimisation des performances sont directement intégrées au processus de fabrication. Comme le souligne Hani Sherry, « notre objectif est clair : qualifier plusieurs milliards de produits chaque année, pour aider les industriels à offrir une qualité optimale à leurs clients, tout en réduisant les coûts et en économisant les ressources à grande échelle ».

TiHive a annoncé une levée de 8 millions d’euros menée par Karista, Wind et l’EIC Fund. Ce financement doit permettre d’accélérer la commercialisation de ses solutions brevetées, de développer une nouvelle génération de puces térahertz et de renforcer son expansion internationale. Fondée en 2017 par Hani Sherry et Carlos Prada, la société compte aujourd’hui 14 employés et détient cinq brevets.