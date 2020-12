Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

600 Fintech composent l’écosystème français

Au cours de cette semaine consacrée aux Fintech, nous analyserons et décrypterons les enjeux de l’écosystème FinTech français et son rayonnement à l’international. Pour entamer cette émission, notre journaliste Laetitia Lienhard a échangé avec Alain Clot, président de France Fintech, une association qui regroupe et représente les fintech française. Alain Clot revient sur les chiffres clés de l’écosystème en France, ses problématiques et ses enjeux. « 600 FinTech composent l’écosystème français et 684 millions d’euros levés pour les Fintech françaises en 2020″, met-il en avant.

Les services de paiement, un marché extrêmement concurrentiel

Guillaume Djourabtchi, directeur marketing de Natixis Payments, filiale spécialisée dans les solutions de paiements du groupe BPCE revient, avec nous, sur la consolidation en cours dans le secteur des services de paiement. Le marché reste très concurrentiel et les banques traditionnelles cherchent à tout prix à rester dans la course. « Les acteurs avec la technologie la plus avancée et détenant le plus de partenaires sortiront gagnants », avance-t-il.

Et nous finirons l’émission avec Didier Brouat, CCO de Monext, la filiale du crédit mutuel Arkéa qui se donne comme mission de proposer aux banques, fintechs et commerçants différentes offres de parcours paiement. Dans un secteur qui a une forte tendance à se consolider, la personnalisation des besoins clients semble être le levier majeur pour se distinguer. L’entreprise, qui a choisi de garder une approche du marché en mode agile, nous précise ses choix et ses axes de développements.

