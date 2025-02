73 Strings lève 55 millions de dollars pour transformer la valorisation d’actifs alternatifs avec l’IA

En pleine croissance, le marché des actifs alternatifs impose une meilleure optimisation de leurs valorisations et du suivi des portefeuilles. Traditionnellement, ces processus reposent sur des évaluations longues et hétérogènes, limitant la fréquence des mises à jour et augmentant le risque d’imprécisions. 73 Strings veut s’imposer avec une plateforme d’intelligence financière qui exploite l’intelligence artificielle et les modèles de langage avancés (LLMs) pour offrir une approche automatisée, dynamique et plus fiable de la gestion d’actifs alternatifs.

Automatiser la valorisation pour accélérer la prise de décision

Face aux approches traditionnelles, où les valorisations sont actualisées trimestriellement ou semestriellement, la technologie de 73 Strings permet une mise à jour continue et automatisée des données financières.

Grâce à l’utilisation de Large Language Models et d’algorithmes de machine learning, la plateforme est capable d’extraire, structurer et analyser des volumes massifs de données en temps réel. Les acteurs du private equity, du capital-investissement et de la dette privée bénéficient ainsi d’un accès immédiat à des analyses précises et comparatives, leur permettant d’optimiser leurs décisions d’investissement, d’anticiper les risques et d’accélérer leurs arbitrages stratégiques.

Une adoption massive portée par les leaders du marché

L’efficacité et la pertinence de la solution ont conduit certains des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux à l’adopter. Aujourd’hui, 73 Strings accompagne des clients gérant près de 10 000 milliards de dollars d’actifs.

En structurant et standardisant les flux de données, l’entreprise facilite le travail des allocataires, des gestionnaires et des investisseurs institutionnels, leur offrant une vision plus holistique et intelligible de leurs portefeuilles. Cette approche leur permet de mieux identifier les opportunités, de comparer leurs performances avec des benchmarks pertinents et de modéliser des scénarios de risque en temps réel.

Dans cette logique, la plateforme de 73 Strings se positionne comme un nouvel outil pour le private equity et la dette privée, offrant un niveau de granularité et d’actualisation inédit.

Une levée de fonds de 55M$ pour accélérer l’industrialisation de la technologie

Afin d’amplifier son développement et d’accélérer l’adoption de sa technologie, 73 Strings vient de finaliser une levée de Série B de 55M$, menée par Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives.

Ce tour de table réunit également des investisseurs de premier plan, parmi lesquels Blackstone Innovations Investments, Golub Capital, Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) et Broadhaven Ventures. Ce capital permettra à 73 Strings de renforcer son infrastructure technologique, d’accélérer l’intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, et d’étendre son empreinte internationale, avec une présence déjà affirmée à Paris, New York, Londres, Toronto, Bengaluru et Riyadh.