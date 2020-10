Accenture s’apprête à acquérir le cabinet OpusLine pour se renforcer dans la santé

Présent dans plus de 40 secteurs d’activités, Accenture annonce aujourd’hui son intention de racheter le cabinet de conseil OpusLine pour renforcer son expertise dans les secteurs de la santé, de l’industrie pharmaceutique et de l’assurance. Les équipes d’OpusLine rejoindraient ainsi la nouvelle entité Santé d’Accenture Strategy & Consulting. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.

Lancé à Paris en 2012 par Alix Pradère, OpusLine est une société de conseil en stratégie et transformation (notamment digitale) destinée aux organismes de santés, publics comme privés. Le cabinet s’adresse également aux sociétés du secteur des sciences de la vie et de l’assurance des personnes. Cette acquisition permettrait à Accenture de se renforcer dans la santé, un secteur en plein essor, en particulier depuis la pandémie de Covid-19.

«Notre intention d’acquérir OpusLine, alignée avec notre stratégie de développement, souligne notre engagement fort dans le secteur de la santé, qui est un secteur en plein essor pour Accenture et plus largement, pour la société», a déclaré Olivier Girard, Président d’Accenture France et Benelux. Accenture apporterait des innovation chez ses clients, notamment en matière d’analyse des données et d’intelligence artificielle.

De nombreuses acquisitions dans la santé

Ce n’est pas le premier investissement de la société américaine dans le secteur de la santé et des sciences, puisqu’elle a racheté Clarity Insights, Knowledgent et Enterprise System Partners rien qu’en 2019, ainsi que LabAnswer en 2017. «La transformation et la digitalisation des secteurs de la santé et de l’assurance sont une priorité pour tous les acteurs publics et privés», commente Aliette Leleux, directrice exécutive d’Accenture Assurance France.

«Les équipes d’OpusLine vont nous permettre, plus que jamais, d’être aux côtés de nos clients pour définir et mettre en place des solutions efficaces et innovantes intégrant les dernières technologies telles que la robotique, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et la cybersécurité», conclut-elle