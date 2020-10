Emploi: pourquoi cette crise ne ressemble à aucune autre

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique

La crise que l’on vit actuellement ne fini pas d’intriguer, notamment pour l’effet qu’elle a sur les emplois. Certains secteurs sont presque à l’arrêt, mais cette crise a la particularité d’avoir renforcé les besoins en profils pour d’autres. À titre d’illustration, en ce qui concerne Pôle emploi, le nombre d’offres diffusées au niveau national est certes moins élevé qu’au début de l’année, mais il a continué d’augmenter au cours de 2e trimestre.

Il est ainsi passé de 468 000 offres diffusées en mai à près de 650 000 en juin. Pour en savoir plus sur les secteurs qui recrutent, où et quels profils, nous avons interrogés deux spécialistes du recrutement: Sacha Kalusevic, directeur senior pour PagePersonnel et David Beaurepaire, directeur délégué d’Hellowork.

Comment deux grandes entreprises, Axa et Orange, dont les activités se poursuivent voire se renforcent pendant cette crise, adaptent-elles leur processus de recrutement? Quels profils recherchent-elles? Comment les attirer? Réponses avec Line Pélissier, directrice des itinéraires professionnels et reconnaissances au sein de la DRH d’Orange, et Frédérique Bouvier, directrice du recrutement et de la formation d’AXA France.

