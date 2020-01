AssoConnect, la solution pour gérer les associations, accélère avec XAnge et ISAI

La plateforme en ligne de gestion pour les associations lève 7 millions d’euros auprès d’ISAI, investisseur historique, de XAnge et de plusieurs business angels. L’objectif de ce montant est de permettre à AssoConnect de doubler ses effectifs pour atteindre 80 personnes en 2020, investir 4 millions d’euros en recherche & développement, accélérer sa présence en France et surtout se lancer aux Etats-Unis, un marché à fort potentiel.

AssoConnect propose aux associations un outil en ligne spécifique à leurs problématiques quotidiennes (CRM, comptabilité, collecte de paiements, création de site internet) et les accompagne à travers des formations hebdomadaires et une plateforme d’entraide collaborative. Fondé en 2014 par Arnaud de La Taille, Pierre Grateau et Sylvain Fabre, l’entreprise touche aujourd’hui 10.000 associations et emploie 40 personnes. En 2017, l’entreprise a bouclé un premier tour de table de 2 millions d’euros auprès d’ISAI afin d’accélérer sur le marché francophone.

AssoConnect évolue au sein d’un marché associatif français en pleine expansion qui recense 1.500.000 associations actives en France pour un budget cumulé équivalent à 3,3% du PIB français. À elles seules, les associations emploient 1.850.000 salariés, à temps plein ou partiel.

AssoConnect: les données clés

Fondateurs: Arnaud de La Taille, Pierre Grateau et Sylvain Fabre

Création: 2014

Siège: Paris

Secteur : associatif

Activité : plateforme de gestion pour les associations

Financement: 2 millions d’euros en 2017 auprès d’ISAI

