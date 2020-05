Agicap récolte 15 millions d’euros pour gérer la trésorerie des PME

Agicap, spécialisé dans la gestion de trésorerie pour les PME, lève 15 millions d’euros auprès de Partech Partners, avec la participation des investisseurs historiques BlackFin Capital Partners et Kima Ventures. La startup lyonnaise fait déjà levé 2,4 millions d’euros en amorçage il y a 7 mois.

Lancé en 2016 par Sébastien Beyet et Clément Mauguet, Agicap développe une solution de prévision et de gestion de trésorerie en temps réel. La startup propose aux petites et moyennes entreprises un suivi et une visibilité optimisée de leurs finances en intégrant la donnée bancaire, des outils comptables ou encore de facturation. La solution d’Agicap fournit également des scénarios prévisionnels, via un système de classification automatique des encaissements et décaissements. « Notre objectif est de créer un véritable outil de pilotage de l’entreprise à partir des flux de trésorerie », commente Sébastien Beyet, CEO d’Agicap.

Selon lui, la crise sanitaire liée au coronavirus apporte une dimension nouvelle à la gestion de la trésorerie. « La maîtrise des flux de trésorerie prend une une importance nouvelle avec la crise. Les entrepreneurs peuvent évaluer l’impact de celle-ci en temps réel et prendre les bonnes décisions en fonction des différents scénarios (crise courte ou longue, reprise partielle…) », ajoute Sébastien Beyet.

La startup lyonnaise revendique plus de 2 000 entreprises clientes, à l’instar de Cityscoot ou Ornikar, et collabore avec des franchisés comme McDonald’s, Burger King, Ibis ou encore Mont Blanc. Dans le cadre de cette levée de fonds, Agicap ambitionne de passer à 100 collaborateurs d’ici la fin de l’année, contre 30 actuellement.

Agicap : les données clés

Fondateurs : Sébastien Beyet et Clément Mauguet

Création : 2016

Siège social : Lyon, France

Secteur : FinTech, gestion de trésorerie

Activité : solution de prévision et de gestion de trésorerie en temps réel

Financement : 15 millions d’euros en série A en mai 2020 auprès de Partech Partners, avec la participation des investisseurs historiques BlackFin Capital Partners et Kima Ventures.