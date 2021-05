Agriculture: comment la 5G, l’IA et la data pourraient faire émerger de nouveaux modèles économiques

«Dans le secteur agricole, il y a eu une transformation, une automatisation, qui s’est passée très tôt», rappelle Clément Le Fournis, co-fondateur d’Agriconomie, la marketplace dédiée aux agriculteurs. Ce dernier cite par exemple la possibilité dès les années 2000 de lancer l’irrigation depuis un smartphone, ou encore un usage très précis et professionnel des GPS. «Le monde agricole a toujours été très en avance sur la connectivité».

Pour aller encore plus loin, et répondre aux enjeux actuels comme la traçabilité ou encore l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, d’autres solutions se dessinent.

«Par exemple, DJI vient de sortir un drone pour faire de la pulvérisation. Demain, on peut imaginer un drone équipé d’une caméra qui envoie les images grâce à la 5G dans le cloud. L’image est ensuite traitée pour reconnaître les mauvaises herbes, et on pulvérise uniquement un tout petit peu de produit sur cette partie-là. Cela permettrait de faire des économises substantielles pour l’agriculteur, et donc d’être plus rentable, tout en utilisant moins de produits phytosanitaires. Je pense que ce sont les grands enjeux de l’agriculture de demain. Puis ensuite d’être capable de fournir une nourriture tracée, car c’est ce que souhaite le consommateur. Le numérique a beaucoup à apporter, notamment avec la blockchain et d’autre technologiques», illustre Clément Le Fournis.

«Nous voyons des exploitations s’équiper de systèmes de gestion d’entreprise beaucoup plus perfectionnés. Nous voyons aussi l’avènement des capteurs autonomes, avec tout ce qui touche aux stations météo connectées. Nous allons- et je l’espère avec la 5G, l’intelligence artificielle ainsi que le traitement de la donnée dans le cloud- voir émerger de nouveaux modèles économiques», explique le co-fondateur d’Agronomie.

Et pour cela des enjeux restent encore à surmonter comme la mise en place de protocoles commun pour le croisement et l’analyse des différentes data, mais aussi la résolution de problématiques qui perdurent à l’instar des zones blanches ou mal desservies par Internet. Avec Clément Le Fournis, nous sommes aussi revenus sur l’épisode de gel et les enjeux liés au réchauffement climatique auxquels sont confrontés les agriculteurs. L’ensemble de l’interview est à écouter au cours de l’émission.