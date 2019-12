Aircall veut créer un écosystème d’applications B2B autour de la téléphonie

Ces dernières années, les solutions SaaS pour faciliter le quotidien des entreprises n’ont cessé de fleurir, notamment sous l’impulsion de structures comme eFounders. Également lancé dans le giron du start-up studio franco-belge de Thibaud Elzière et Quentin Nickmans, Aircall veut tirer profit de cette lame de fond. Dans ce cadre, la start-up française, spécialisée dans la téléphonie d’entreprise, a décidé de lancer une nouvelle marketplace pour permettre à ses clients d’accéder à un vaste écosystème d’applications métier pour faire de la téléphonie un levier de performance.

Avec cette nouvelle plateforme, les entreprises peuvent ainsi trouver et connecter une application métier parmi une cinquantaine d’intégrations disponibles (Slack, Zendesk, Salesforce, Front…) pour améliorer leur solution téléphonique. Toujours dans cette démarche de développer un véritable écosystème technologique autour de la voix, Aircall propose également une API qui permet aux entreprises de créer et de développer directement leur propre application métier pour répondre à leurs besoins, mais aussi enrichir la marketplace. Une dizaine de solutions ont ainsi d’ores et déjà été développées par des tiers. «Notre écosystème d’intégrations n’en est qu’à ses débuts», assure Jonathan Anguelov, co-fondateur et COO d’Aircall. Et d’ajouter : «L’idée n’est plus seulement d’être un outil business, mais une plateforme à part entière pour faciliter la vie des entreprises grâce à la voix.» Une discussion que vous pouvez écouter dans son intégralité :

Un marché de 50 milliards de dollars

Fondée en 2014 par Olivier Pailhès, Jonathan Anguelov, Pierre-Baptiste Béchu et Xavier Durand, Aircall veut dépoussiérer la téléphonie B2B avec un serveur vocal interactif et intuitif, dans le cloud, permettant de gérer les appels au sein d’une entreprise. La solution permet par exemple de créer des files d’attente, de partager des informations entre collaborateurs ou encore d’installer un bouton d’appel sur un site web. A ce jour, la start-up française, qui compte 300 collaborateurs, revendique plus de 4 000 entreprises clients dans une centaine de pays à travers le monde comme BlaBlaCar, Lydia, Frichti, Adyen ou encore Glovo.

Sur le marché de la téléphonie d’entreprise, Aircall doit affronter pléthore d’acteurs. Le plus imposant d’entre eux n’est autre que l’Américain RingCentral, qui a enregistré 674 millions de dollars en 2018. Cependant, le marché étant vaste puisqu’il pèse aujourd’hui près de 50 milliards de dollars dans le monde, Aircall espère rapidement décupler sa force de frappe pour gagner des parts de marché. La nouvelle marketplace mise sur orbite par la société doit notamment l’aider dans sa conquête à l’international. L’entreprise avait d’ailleurs bouclé un tour de table de 25 millions d’euros l’an passé dans ce sens.

Aircall : les données clés

Fondateurs : Olivier Pailhès, Jonathan Anguelov, Pierre-Baptiste Béchu et Xavier Durand

Création : 2014

Siège social : Paris

Secteur : Télécoms

Activité : téléphonie d’entreprise

Effectifs : 300 collaborateurs

