Cominty, veut réinventer la gestion de l’information à l’ère de la confidentialité des données, et lève de 1,2 million d’euros en pré-seed

Selon une étude de Quantum by McKinsey (2024), plus de 60 % des collaborateurs utilisent des assistants IA pour améliorer leur productivité. Cependant, ces agents généralistes, souvent conçus pour un usage grand public, ne répondent pas aux standards de sécurité et de personnalisation des entreprises, exposant les données sensibles à des risques de fuites ou de mauvaise utilisation.

Cette adoption rapide masque pourtant un malaise profond : 30 % des entreprises ayant expérimenté les agents IA généralistes ont rapporté des problèmes de sécurité et de fiabilité. Les entreprises se retrouvent face à un dilemme : profiter de l’innovation que représentent ces technologies ou sacrifier la sécurité des informations. Cominty prend ce défi à bras-le-corps en développant une IA pensée exclusivement pour le monde de l’entreprise, où la protection des données et l’intégrité des informations priment.

Une IA plug-and-play qui respecte la confidentialité et simplifie l’intégration

Pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, Cominty a mis en place un modèle « security-by-design », garantissant une conformité stricte au RGPD et obtenant des certifications de sécurité comme SOC 2 Type II. Contrairement aux outils d’IA généralistes, souvent rigides et difficiles à adapter, Cominty propose une intégration en quelques clics à plus de 200 applications professionnelles courantes, telles que Salesforce, Google Drive, ou Slack, facilitant son adoption sans perturber les workflows existants.

La simplicité d’intégration et la flexibilité de Cominty en font un allié précieux pour les entreprises de taille moyenne, où les contraintes de sécurité des données sont fortes et où le contrôle des informations reste essentiel.

Des solutions d’intelligence collaborative au service de la productivité

Cominty ne se limite pas à fournir un assistant IA : il s’agit d’une solution d’intelligence collaborative capable de valoriser l’expertise humaine et d’améliorer l’efficacité collective. Le modèle propriétaire MIRROR de Cominty analyse les informations disponibles et recommande instantanément les experts internes les plus pertinents lorsqu’une réponse nécessite un savoir-faire spécifique. Ce modèle permet aux équipes de trouver des réponses instantanées et fiables, tout en consolidant les connaissances tacites de l’entreprise.

Cet assistant IA plug-and-play contribue à la productivité des collaborateurs en leur offrant un accès immédiat aux données consolidées provenant de sources variées, évitant ainsi la dispersion de l’information sur différents formats et outils. Fariha Shah, CEO de Cominty, résume cette vision : « Cominty AI n’est pas seulement un outil, c’est un partenaire qui transforme la manière dont les collaborateurs accèdent à l’information et l’exploitent dans la production de leurs tâches quotidiennes. Nous sommes fiers de développer une solution pionnière, 100 % française, qui place l’innovation au service de l’efficacité et de la productivité. »

Une levée de 1,2 million d’euros pour accélérer le développement d’une IA éthique et sécurisée

Pour renforcer sa capacité d’innovation et étendre les fonctionnalités de son assistant IA, Cominty a récemment bouclé un tour de financement de 1,2 million d’euros en pré-seed. Ce tour a été mené par ADNEXUS, une entité du Groupe ADSN spécialisée dans les solutions technologiques pour les environnements réglementés, aux côtés de nombreux business angels, dont plusieurs entrepreneurs de la tech. Plus de 60 % du budget sera alloué à la R&D, afin de développer des fonctionnalités avancées comme des recommandations intelligentes anticipées, des contrôles qualité sur les informations, et des outils de production de tâches comme la création de graphiques et de présentations.