Analyse prédictive: MyDataModels récolte 2,5 millions d’euros auprès de Speedinvest

MyDataModels, startup française spécialisée dans l’analyse prédictive pour les entreprises, lève 2,5 millions d’euros en seed auprès de Speedinvest, Earlybird et Région Sud Investissement. La startup basée à Valbonne ambitionne notamment de financer son développement à l’international et de démocratiser sa solution chez les TPE et PME.

Fondé en 2018 par Alain Blancquart et Denis Bastiment, MyDataModels développe une plateforme d’analyse prédictive basée sur des technologies de machine learning. Baptisée TADA, sa solution s’adresse aussi bien à de grands groupes qu’à des TPE et PME. En effet, la startup française entend démocratiser l’analyse prédictive dans les entreprises, peu importe leur taille. Pour ce faire, la solution a été conçue pour accompagner les professionnels qui ne bénéficient pas de connaissances particulières en intelligence artificielle. MyDataModels a déjà séduit de grands groupes, notamment dans la santé et l’industrie comme Sanofi, Allianz, Schneider Electric ou encore Thales.

« Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre de renforcer notre positionnement auprès des grands groupes que nous accompagnons et par la même occasion soutenir notre croissance auprès des plus petites et moyennes entreprises », commente Alain Blancquart, CEO de MyDataModels. « Les professionnels doivent prendre conscience de la puissance apportée par une analyse précise de leurs données et notamment des plus petites d’entre-elles ».

Des «nouvelles technologies d’IA»

Pour Speedinvest, qui a récemment investi dans l’AssurTech Luko à l’occasion d’un tour de table de 50 millions d’euros, la technologie de MyDataModels est « l’une des technologies les plus intéressantes parmi les investissements [que nous avons] réalisés jusqu’à présent », explique Marcel Vander Heijden, Lead Partner Deep Tech chez Speedinvest. « Ils ont notamment développé des capacités techniques uniques dans le domaine du Mmchine learning et crée une technologie brevetée dans le domaine de la programmation génétique pour créer des modèles d’IA prédictive à partir de petits ensembles de données (qui sont omniprésents dans la plupart des industries) ».

« Nous avons investi dans des startups numériques dans plus de 20 pays à travers toute l’Europe. Notre équipe Deep Tech recherche des startup axées sur la technologie ‘driven’, c’est-à-dire ayant des technologies défendables qu’ils utilisent pour résoudre de gros problèmes d’entreprises clientes. Nous nous concentrons en particulier sur les applications des nouvelles technologies d’IA qui offrent de nouvelles capacités. » MyDataModels souhaite désormais accélérer sa stratégie de commercialisation pour se développer sur de nouveaux marchés, en France et à l’international, tout en renforçant ses effectifs.

MyDataModels : les données clés

Fondateurs: Alain Blancquart et Denis Bastiment

Création: 2018

Siège social: Valbonne, Provence-Alpes-Cote d’Azur

Secteur : DeepTech

Activité: analyse prédictive

Financement : 2,5 millions d’euros en seed auprès de Speedinvest, Earlybird et Région Sud Investissement.