ANIMAJ relance Maya l’Abeille avec Studio 100 et confirme son ambition mondiale

Fondée en 2022 par Sixte de Vauplane et Grégory Dray, Animaj s’est imposée en trois ans comme un nouvel acteur mondial du divertissement jeunesse digital. L’entreprise part d’un constat : les enfants ne consomment plus la télévision mais se tournent vers YouTube, Roblox, TikTok, Netflix ou Disney+. Animaj se positionne ainsi comme un studio digital-first, conçu pour créer et relancer des franchises jeunesse sur ces plateformes.

L’approche combine storytelling créatif et outils technologiques. L’intelligence artificielle est utilisée pour accélérer la production, optimiser la distribution et gérer la traduction multilingue. Elle n’intervient pas dans les phases d’écriture mais dans la mise à l’échelle des contenus. L’entreprise s’appuie également sur l’analyse de données pour comprendre les tendances et ajuster sa stratégie digitale.

La méthode a déjà fait ses preuves avec Pocoyo, licence espagnole relancée à l’international par Animaj. En deux ans, la franchise est devenue l’un des plus grands succès de la plateforme jeunesse : 1 milliard de vues mensuelles, plus de 22 milliards de vues cumulées, et une déclinaison sur Netflix, Disney+, jeux vidéo, musique, produits dérivés et spectacles.

Fort de cette réussite, Animaj a conclu un accord structurant avec l’allemand Studio 100 International pour développer la licence Maya l’Abeille hors marchés germanophones et Benelux. Le dispositif prévoit la coproduction des contenus et le partage des droits à 50/50, avec un comité éditorial commun. Le plan démarre début 2026 avec des formats courts hebdomadaires sur YouTube, traduits dans une dizaine de langues, avant le lancement de séries pour les plateformes de streaming et l’exploitation transmedia (jeux, produits dérivés, expériences live).

Animaj a pour mission de créer des contenus iconiques mais adaptés aux usages numériques actuels, tout en intégrant une dimension responsable. Les productions sont développées avec des psychologues de l’enfance et visent à privilégier des thématiques positives comme la découverte du monde réel et la protection de la nature. Grégory Dray apporte son expertise issue de YouTube Kids pour garantir un environnement sûr et contrôlé.

L’entreprise a levé 100 millions d’euros en 2023, puis 75 millions d’euros en 2025, et mène actuellement d’autres discussions pour acquérir de nouvelles licences. Avec un portefeuille qui inclut désormais Pocoyo et Maya l’Abeille, Animaj ambitionne de bâtir un catalogue mondial de franchises jeunesse et de développer à terme ses propres créations originales.