Gojob : les investisseurs historiques sortent au profit du N°2 japonais du travail temporaire

01/10/2025
Gojob franchit une étape stratégique avec l’entrée au capital de Persol, deuxième acteur japonais de l’intérim, qui investit 120 millions d’euros. Cette opération marque la sortie des investisseurs historiques, dont Amundi Private Equity Funds, la Banque des Territoires, Breega, KOIS, Alter-Equity et Olivier Mathiot, au profit d’un industriel international en quête de relais technologiques.

Avec 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et une présence dans 13 pays d’Asie-Pacifique, Persol s’aligne sur une tendance de fond qui traverse tout le secteur : les grands groupes de l’intérim (Adecco, Randstad, Manpower) accélèrent leur virage vers des plateformes digitales et des solutions d’IA pour rester compétitifs. En intégrant la technologie Aglaé, développée par Gojob, Persol veut se positionner à l’avant-garde d’un marché mondial de l’intérim digital estimé à plus de 300 milliards d’euros.

Pour Gojob, fondée en 2015 par Pascal Lorne, l’opération bascule la scale-up soutenue par des fonds d’impact à un partenariat industriel de grande envergure. La société, qui revendique plus de 50 000 jeunes accompagnés vers l’emploi grâce à sa plateforme, entend renforcer sa R&D en France, accélérer sa croissance en Europe et aux États-Unis, et ouvrir un nouveau front en Asie, porté par le réseau de son partenaire japonais.

Ce mouvement traduit une recomposition sectorielle où l’IA devient l’élément différenciant entre acteurs historiques et nouveaux entrants. Avec Persol, Gojob espère transformer son modèle inclusif en avantage compétitif global. Le financement de 120 millions d’euros lui donne désormais la capacité de rivaliser avec les leaders mondiaux du recrutement et d’installer son approche technologique et sociale à grande échelle.

