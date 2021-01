[Appel à candidatures] Rejoignez X-Up, l’incubateur de start-up deeptech de l’École polytechnique

Vous avez un projet ou une start-up tech ?

Vous souhaitez être accompagné(e) ? Intégrez un des écosystèmes les plus dynamiques du pays !

X-Up est le programme d’incubation pour les start-up “early stage” deeptech qui souhaitent structurer leurs fondations. Il propose un soutien business, technique, juridique, personnalisé; des opportunités de financements ainsi que des ouvertures réseau au sein de la communauté polytechnicienne.

Candidatez avant le 28 février pour développer votre entreprise dans un cluster d’innovation de rang mondial.

Modalités

Ouvert à tous les entrepreneur(e)s, polytechniciens ou non,

3 secteurs cibles : énergie, industrie 4.0 et aérospatial

Candidature en ligne

Première sélection sur dossier puis sur audition par un comité interne,

Pré-incubation de deux semaines avant le passage devant le comité de sélection finale,

Démarrage le 26 avril (renouvelable une fois),

Prise de part minoritaire (5%) au capital des start-up accompagnées.

Les avantages

Un programme intensif de 6 mois ;

Des program managers et une équipe pluridisciplinaire dédiée à votre projet;

Un coaching personnalisé sur vos besoins

Des ateliers hebdomadaires dispensés par des experts : business, prototypage, juridique, art oratoire, financements, réseau, etc;

Un mentorat personnalisé dispensé par des alumni de l’X. Jusqu’à 3 mentors par projet;

La connexion avec des ingénieurs référents et un designer senior;

Une formation et l’expertise d’ingénieurs pour prototyper;

L’accès privilégié à l’écosystème de l’X : étudiants, alumni, start-up, corporates, partenaires et VCs;

L’accès aux plateformes d’offres commerciales et de recrutement : perks, communauté, jobboard ;

La proximité des centres de recherche, nos partenaires corporates excubés et l’accès aux événements internes et externes

L’accès au demo day de l’X.

Possibilité privilégiée de présenter son projet au Fonds Polytechnique Ventures

Dates clés

Sélection : 20 janvier-28 février

Info sessions en ligne : 11 février (10h / 16H)

Pitch : 26 mars

Début de la période de test : 5 avril

Comité de sortie de la période de test : 20 avril

Début de l’incubation : 26 avril

Demo Day : 19 octobre

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’incubateur X-UP de l’École Polytechnique !

Description de l’entreprise

Depuis 1794, l’École polytechnique forme des ingénieurs au plus haut niveau. La dimension scientifique et technologique combinée à un écosystème unique permettent aujourd’hui à l’école d’accompagner et d’incuber certaines des start-up technologiques les plus innovantes du pays. Avec son centre d’entrepreneuriat et ses 4 programmes, sa vocation est de répondre à tous les besoins des acteurs de l’innovation grâce à son incubateur X-Up, son booster d’entreprises technologiques avancées X-Tech, son espace de prototypage X-Fab et son programme d’accompagnement de grands groupes X-Corporate.

Les start-up accompagnées par l’Ecole polytechnique https://polytechnique-entrepreneurship.fr/fr/startups

Les start-up soutenues par l’Ecole polytechnique recrutent. Toutes les offres https://x-entrepreneurship.welcomekit.co/