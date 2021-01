Comment la crise modifie les investissements des business angels français 

L’actualité à retenir

Cette semaine sera dévoilé le nouveau classement du Next40. Un classement réalisé par Bercy pour mettre en avant les 40 entreprises françaises technologiques en hyper croissance. L’occasion pour nous de revenir avec les entreprises du next 40 de cette année sur l’impact de ce classement en termes de réputation mais surtout sur les retombées business en France et à l’étranger. Et pour cela, nous avons échangé avec Nicolas Brusson, co-fondateur de Blablacar. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous allons à la rencontre de deux personnalités de la Tech: Ethan Zuckerman et David Hanson. Le premier est l’inventeur des pop-ups publicitaires et le second est le papa de Sophia le robot. Chacun dans leur domaine, ils ont fait l’actualité ces derniers jours, voilà pourquoi !

Aujourd’hui, nous réalisons un focus sur les problématiques de financement liées à la crise avec Chantal Baudron, business angel. Le montant total des fonds levés par les start-up françaises a progressé de 7% en 2020 pour atteindre 5,39 milliards d’euros. Mais la croissance est en dessous des années précédentes, de 39% et 41% en 2019 et 2018. Les business angels ont dû soutenir les start-up de leur portefeuille rendant plus rare de nouveaux investissements. « J’ai été très sollicitée pour des bridge ou des refinancements, plus que les années précédentes », reconnait Chantal Baudron.

La crise a mis un coup de projecteur sur la trésorerie des entreprises et la nécessité de détenir une poche de cash pour la traverser. « Je suis business angel de 54 sociétés et même celles qui profitent de la crise ont l’oeil rivé sur le cash. Elles ont systématiquement demandé le PGE même si elles n’en ont pas besoin dans l’immédiat », explique la business angel.

