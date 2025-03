Appier acquiert la startup française AdCreative.ai pour 38,7 millions de dollars

Le spécialiste de l’AdTech et de la MarTech Appier a annoncé l’acquisition de la startup française AdCreative.ai pour un montant total de 38,7 millions de dollars, incluant une base de 27,3 millions de dollars. Cette opération marque la cinquième acquisition d’Appier depuis 2018 et s’inscrit dans sa stratégie de développement sur le marché européen.

Une consolidation stratégique dans l’IA générative appliquée à la publicité

Fondée en 2021 à Paris, AdCreative.ai s’est imposée dans l’optimisation créative publicitaire par l’IA générative. Son outil permet aux entreprises de produire des visuels et contenus publicitaires optimisés en fonction des performances attendues. Comptant parmi ses clients Snapchat, Pernod Ricard, Reckitt et BNP Paribas, la startup a développé une plateforme alliant modèles IA propriétaires et analyse de données en temps réel.

En intégrant AdCreative.ai, Appier renforce son offre en IA appliquée au marketing et à la publicité numérique. L’entreprise, cotée sur le Tokyo Stock Exchange (4180.T), ambitionne d’accélérer l’adoption de l’IA générative dans le cycle publicitaire complet, de la création à l’optimisation des performances.

Expansion européenne et optimisation des marges

Historiquement ancrée en Asie-Pacifique, Appier cherche à accélérer sa pénétration des marchés américain et européen. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de consolidation progressive, après l’achat de QGraph (Inde, 2018), Emotion Intelligence (Japon, 2019), BotBonnie (Taïwan, 2021) et Woopra (USA, 2022). Elle doit permettre à Appier d’améliorer ses marges en intégrant une solution IA réduisant les coûts de production publicitaire tout en augmentant la performance des campagnes.

Un positionnement renforcé face aux acteurs globaux

Le secteur de l’AdTech et de la MarTech est marqué par une compétition accrue entre les grands acteurs technologiques comme Google, Meta et Adobe, qui déploient également des solutions basées sur l’IA générative. Appier cherche à se positionner comme une alternative IA-native, capable de proposer une approche intégrée allant de la détection d’audience à la création et l’optimisation publicitaire.