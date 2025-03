Stability AI s’allie à WPP / Publicis acquiert Lotame / Larry Page mise sur l’IA pour transformer l’industrie manufacturière

Stability AI s’allie à WPP pour redéfinir la publicité par l’IA générative

Stability AI, spécialiste de l’IA générative multimodale, annonce un partenariat stratégique avec WPP, acteur majeur du marketing et de la communication. En plus d’un investissement financier, WPP intégrera les modèles avancés de Stability AI dans son écosystème WPP Open afin d’optimiser la création de contenus publicitaires et immersifs. Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie de WPP d’investir 300 millions de livres sterling par an dans l’IA et la tech.

Publicis acquiert Lotame et approche les 4 milliards de profils identifiés

Publicis Groupe annonce l’acquisition de Lotame, spécialiste des solutions d’identification et de gestion des données, pour l’intégrer à Epsilon. Grâce à cette opération, Publicis étend sa base d’IDs à près de 4 milliards de profils, permettant d’adresser 91 % des internautes adultes à travers des campagnes personnalisées. Cette acquisition marque une avancée stratégique vers une Data Collaboration Platform à grande échelle, permettant aux marques de partager et activer leurs données sans dépendre des walled gardens de Google et Meta.

Donald Trump veut capitaliser sur les cryptos saisies plutôt que les brader

Donald Trump instaure une Réserve Stratégique de Bitcoin et un Stock de Réserve en Actifs Numériques, transformant les cryptomonnaies saisies en levier stratégique plutôt qu’en actifs liquidés à perte. Jusqu’ici dispersées entre plusieurs agences fédérales et souvent revendues prématurément – coûtant plus de 17 milliards de dollars aux contribuables –, ces cryptos seront désormais centralisées et gérées sous l’autorité du Trésor. Contrairement aux pratiques passées, la réserve de Bitcoin ne sera pas liquidée.

Mistral AI sait lire entre les lignes de vos documents

Contrairement aux solutions d’OCR classiques qui restituent du texte brut, Mistral OCR intègre une intelligence avancée capable d’interpréter textes, tableaux et schémas tout en conservant la mise en forme et les relations sémantiques. Une avancée qui ouvre la voie à l’automatisation documentaire dans des secteurs critiques comme la finance, le juridique ou la recherche. Un game changer pour les entreprises en quête de précision et d’efficacité.

Le Japonais Appier acquiert AdCreative.ai pour 38,7 M$ et accélère en Europe

Le spécialiste de l’AdTech Appier met la main sur la startup française AdCreative.ai, pionnière de l’optimisation publicitaire par IA générative. Cette cinquième acquisition depuis 2018 renforce son positionnement face aux géants du secteur et marque une étape clé dans sa stratégie d’expansion européenne. Objectif : intégrer l’IA dans tout le cycle publicitaire, de la création à l’optimisation des performances.

Larry Page mise sur l’IA pour transformer l’industrie manufacturière

Loin des projecteurs, Larry Page finance une nouvelle initiative mêlant IA et production industrielle. Dirigée par Chris Anderson, ancien CTO de Kittyhawk, l’équipe développe des conceptions hautement optimisées par IA, directement fabriquées en usine. Ce projet s’inscrit dans une tendance plus large où l’IA révolutionne la fabrication de matériaux, les simulations d’ingénierie et l’optimisation des chaînes de production.

Indeed veut verrouiller l’accès à la recherche d’emploi

En supprimant sa barre de recherche et en imposant la connexion pour voir les annonces, Indeed amorce un virage stratégique : capturer davantage de données utilisateurs et monétiser l’accès aux talents. Ce passage d’un moteur de recherche à une plateforme de placement pourrait bouleverser l’équilibre du recrutement en ligne… mais à quel prix pour les candidats et les recruteurs ?

Axelera AI décroche 61,6 M€ pour accélérer l’IA en Europe

La startup néerlandaise Axelera AI reçoit jusqu’à 61,6 M€ du programme EuroHPC DARE pour développer Titania, un processeur d’inférence IA basé sur son architecture Digital In-Memory Computing (D-IMC).

Bourn lève 1,5 M£ pour réinventer le financement des PME au Royaume-Uni

La fintech britannique Bourn boucle un tour de 1,5 M£ en seed, mené par Haatch, Love Ventures et Portfolio Ventures, pour déployer son Flexible Trade Account (FTA), une alternative intelligente aux découverts bancaires. Grâce à l’IA et à l’Open Banking, cette solution ajuste en temps réel les lignes de crédit des PME, simplifiant leur gestion de trésorerie.

