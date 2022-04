[Série A] Retail : 7 millions d’euros pour Jolimoi, la plateforme de social selling

Le marché de la beauté est aujourd’hui estimé à 200 milliards d’euros, tout comme le marché de la vente directe à domicile. C’est sur ces secteurs que se développe la startup Jolimoi, spécialisée dans la BeautyTech. Afin d’accélérer sur ces marchés gigantesques, Jolimoi lève 7 millions d’euros auprès de Seventure Partners et de business angels comme Pauline Duval, Thierry Petit et Nathalie Balla.

« Jolimoi s’est créé sur la base de 2 constats », explique Isabelle Rabier, CEO de la startup. « Le premier est que les consommateurs ont tendance à acheter à partir d’une recommandation ou d’un conseil, une tendance de fond particulièrement forte dans les secteurs de la mode et de la beauté. Le second constat est que les Français ont de plus en plus envie d’être des travailleurs indépendants et d’exercer des activités qui les passionnent. Chez Jolimoi, nous professionnalisons tous les métiers de la vente à domicile, vente privée ou vente par recommandation, afin de leur permettre de devenir des social seller ».

Lancée en septembre 2017 par Isabelle Rabier, rapidement rejointe par Jennifer Fiorentino, Mathilde Lemée et Aurelia Clot, Jolimoi déploie une plateforme multimarques de social selling axée sur la beauté. L’entreprise rassemble à ce jour 4 600 stylistes beauté qu’elle va équiper de ces technologies et les former à la conquête de clients. Jolimoi revendique un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2021, en croissance de plus de 300% par rapport à 2020. Pour rappel, Jolimoi figure à la 322ème place du FW500, le classement des entreprises clés de la Tech française.

Retrouvez l’interview complète d’Isabelle Rabier, co-fondatrice et CEO de Jolimoi :