Beyond Aero lève 18,8 millions d’euros pour une aviation sans émission

Beyond Aero, basée à Toulouse, fait le pari de transformer l’aviation d’affaires en misant sur la propulsion hydrogène électrique. Consciente de l’impact environnemental du secteur, la startup fondée par Eloa Guillotin, développe un avion d’affaires de 6 à 8 places capable de parcourir jusqu’à 1500 km en Europe, avec pour objectif de proposer une alternative zéro émission locale pour des vols d’affaires plus durables. Alimenté par de l’hydrogène gazeux converti en électricité via des piles à combustible, ce modèle présente une autonomie nettement supérieure aux avions à batterie, tout en produisant uniquement de l’eau comme émission.

Beyond Aero franchit également des étapes techniques majeures pour faire de l’hydrogène une réalité industrielle dans l’aviation d’affaires. La société a récemment inauguré un centre d’essais de propulsion hydrogène électrique à Toulouse, conçu pour tester tous les composants essentiels du système, des piles à combustible aux réservoirs d’hydrogène, avec une puissance de plus de 600 kW.

Au niveau international, Beyond Aero bénéficie de l’appui d’investisseurs stratégiques, avec des lettres d’intention représentant 914 millions de dollars pour la vente de 108 avions. La startup attire un large éventail de clients potentiels, allant des entrepreneurs aux compagnies aériennes, et ambitionne de commercialiser ses premiers modèles d’ici 2030.

Pour soutenir cette ambition, Beyond Aero a levé 18,8 millions d’euros (20 millions de dollars) lors d’un tour de table en série A, mené par Giant Ventures et le fonds Deep Tech 2030 de Bpifrance, portant le total des fonds collectés à 41,5 millions d’euros (44 millions de dollars). Ce financement permettra à l’entreprise d’accélérer ses activités de recherche et développement, en vue de mettre sur le marché un avion d’affaires hydrogène électrique certifié et prêt à l’exportation.