Billy lève 4 millions d’euros pour sa solution de billetterie pour les créateurs d’évènements

Depuis sa création il y a deux ans, la startup française Billy s’est positionnée comme une solution de billetterie nouvelle génération au service des créateurs d’événements. En misant sur une approche Direct-to-Fans, Billy vise à transformer la billetterie en un canal d’engagement stratégique, permettant aux organisateurs de se connecter directement avec leurs publics et de renforcer leur fidélité.

La plateforme de Billy, conçue en marque blanche, propose un moteur de billetterie flexible adapté à différents cas d’usage, que ce soit pour des événements musicaux, des salons professionnels ou des festivals. Cette flexibilité s’illustre dans la possibilité de gérer les transferts de billets, les remboursements, les quotas, les surclassements et même la revente de billets. En mettant à disposition un outil intégré, Billy permet aux créateurs de simplifier leur gestion événementielle tout en conservant une image de marque cohérente.

Avec son offre Event Shop, Billy introduit également une solution pour diversifier les sources de revenus des organisateurs, en fusionnant la billetterie et le commerce en ligne. Les créateurs peuvent ainsi vendre, en un parcours unique, des billets combinés à des produits dérivés ou à des expériences exclusives. Cet outil inclut notamment la possibilité de proposer des packs “billets + merch” ou “billets + albums”, répondant aux nouvelles attentes des publics pour des expériences plus complètes. Ces offres de type “bundle” sont certifiées par le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), garantissant ainsi une comptabilisation des ventes d’albums, ce qui répond aux exigences des labels et des artistes.

La startup propose une API ouverte et un catalogue d’intégrations pour permettre aux créateurs d’événements de tirer profit des outils modernes du marché. Cette approche facilite une exploitation plus fine des données événementielles, offrant aux organisateurs une vue d’ensemble sur les comportements et préférences de leur public. Cet écosystème connecté fait de Billy une solution intégrée qui s’adapte aux besoins évolutifs des créateurs, en France comme à l’international.

En complément de son offre technologique, Billy bénéficie du soutien d’institutions comme le ministère de la Culture, la BPI et le Centre National de la Musique (CNM). La startup travaille déjà avec des partenaires de renom tels qu’Universal Music, Sony et Warner, ainsi que des festivals et des salons professionnels.

Dans le cadre de son développement, Billy annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès des fonds Izun, Accel, et Stake Capital, accompagnés de 30 business angels issus de l’industrie. Ce financement permettra à Billy de renforcer ses fonctionnalités Direct-to-Fans et d’enrichir son catalogue d’outils, tout en accueillant Olivier Bonnet, CTO de Blablacar, au sein de son board.