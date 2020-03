Boks lève 1 million d’euros pour simplifier la réception de colis à domicile

Boks, spécialisé dans la réception de colis à domicile, lève 1 million d’euros auprès de business angels, avec la participation de la BPI. Parmi les investisseurs figurent notamment Jonathan Benhamou et Clément Buyse, fondateurs de PeopleDoc, Notus Technologies, holding de Geoffroy Roux de Bézieux, ou encore Clément Alteresco, fondateur de Morning Coworking.

Lancé en 2017 par Adrien Oksman et Olivier De Rodellec, Boks développe et commercialise des coffres connectés permettant des livraisons de colis dans les parties communes des immeubles. La startup propose également sa solution aux maisons individuelles depuis peu. Concrètement, le coffre (« boks ») est fixé au sol ou au mur des parties communes et requiert du livreur un code à usage unique pour qu’il dépose le colis. Le client possède quant à lui une clé bluetooth pour récupérer son colis à tout moment.

« La digitalisation du service de livraison est devenue une étape incontournable dans l’e-commerce. Pour répondre aux difficultés de la réception des colis, Boks collabore avec les syndics de copropriétés et les grands groupes immobiliers afin d’offrir aux usagers une meilleure expérience client » commentent Adrien Oksman et Olivier de Rodellec.

Ce système permet ainsi aux livreurs de déposer des colis à tout moment, ce qui laisse une plus grande liberté aux clients qui souvent ne peuvent pas être présents au même moment que le livreur. L’installation des « boks » ne nécessite pas de travaux particuliers et peut être faite en intérieur comme en extérieur.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup toulousaine ambitionne de doubler ses effectifs cette année pour renforcer notamment son pôle commercial et ses équipes techniques.

Boks : les données clés

Fondateurs: Adrien Oksman et Olivier De Rodellec

Création: 2017

Siège social: Toulouse, France

Secteur: livraison

Activité: coffres connectés permettant des livraisons de colis

Financement: 1 million d’euros en mars 2020 auprès de business angels, avec la participation de la BPI. Parmi les investisseurs figurent notamment Jonathan Benhamou et Clément Buyse, fondateurs de PeopleDoc, Notus Technologies, holding de Geoffroy Roux de Bézieux, ou encore Clément Alteresco, fondateur de Morning Coworking.