Emmanuel MACRON réservé sur une cession de MISTRAL à MICROSOFT / L’IA européenne étrillée par la cour des comptes / Friture sur la ligne de LA POSTE MOBILE

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Sophie Gironi, Isabelle WEILL (Hunteed, CCM Benchmark), Arthur Maisonnier (TOMO)



+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Rififi sur un avenir de Mistral qui traverserait l’Atlantique

Dans une interview à CNBC TV, le Président Emmanuel Macron a exprimé des réserves sur un potentiel rachat de MISTRAL par Microsoft, partenaire et investisseur minoritaire de l’entreprise. Sans opposer de refus catégorique, il a indiqué que cette acquisition « ne serait pas forcément une bonne nouvelle », préférant que Mistral reste indépendante et se développe seule. Macron a souligné que les fusions-acquisitions, bien que courantes, peuvent nuire à l’innovation en absorbant des entreprises prometteuses pour éliminer la concurrence. Ces propos font écho à ceux de Bruno Le Maire, qui a évoqué le départ potentiel de Mistral de France sans modifications des politiques économiques en Europe, et au PDG de Mistral, Arthur Mensch, qui a laissé entendre cette possibilité au Sénat.

L’IA européenne un chantier mal coordonné

La Cour des Comptes Européenne pointe un manque de coordination entre les états membres qui explique la peine à développer un écosystème d’intelligence artificielle (IA) capable de rivaliser avec les leaders mondiaux, malgré les mesures prises depuis 2018 pour renforcer la réglementation, les infrastructures, la recherche et l’investissement.

Entre 2018 et 2020, l’écart de financement en IA entre les États-Unis et l’UE a plus que doublé, avec un retard de plus de 10 milliards d’euros pour l’Europe, soulignant la nécessité d’investissements publics et privés plus importants et mieux ciblés. Face aux États-Unis et à la Chine, leaders de l’IA grâce à des investissements privés massifs, l’UE vise à investir 20 milliards d’euros par an dans l’IA, avec une enveloppe budgétaire portée à 1,5 milliard d’euros pour 2018-2020 et 1 milliard d’euros par an pour 2021-2027.

Friture sur la ligne de LA POSTE MOBILE

SFR et La POSTE co actionnaires de LA POSTE MOBILE sont en désaccord quant à la cession de l’activité de l’opérateur virtuel à Bouygues Telecom. Pour l’instant pas question d’abandon du projet mais d’une révision du calendrier des négociations engagées en exclusivité avec Bouygues Telecom.

La France bloque un investissement chinois, HCS Pharma en liquidation

HCS PHARMA, BioTech du Nord de la France spécialisée dans la reproduction d’organes miniaturisés pour de nouvelles thérapies, va être liquidée. Malgré des recherches prometteuses et 10 ans de travail, l’entreprise n’a pas pu obtenir les 20 millions d’EUR nécessaires à sa survie en Europe. Un investisseur chinois avait proposé d’acquérir 40% du capital, mais la France (via la Direction générale du Trésor) a refusé cet investissement pour préserver sa souveraineté dans les secteurs stratégiques. Les transactions financières entre la France et l’étranger sont généralement libres, mais des exceptions existent dans certains secteurs spécifiques liés à la Défense nationale ou pouvant affecter l’ordre public et les activités cruciales pour les intérêts du pays. Dans ces cas, l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier impose une autorisation préalable pour les investissements étrangers. Faute de financement, HCS Pharma est contrainte de fermer, une perte pour la biotechnologie française.

Directive sur la responsabilité de l’IA : Défis et perspectives

Le nouveau Parlement européen devra se prononcer sur la Directive sur la responsabilité de l’IA (AILD) pour compléter les récentes régulations technologiques. Proposée en septembre 2022, cette directive vise à adapter la responsabilité civile non contractuelle aux spécificités de l’IA. La nouvelle version de la Directive sur la responsabilité des produits (PLD), adoptée en mars 2024, inclut désormais les logiciels, les dommages psychologiques et les destructions de données. En parallèle, la Directive IA cherche à minimiser les risques technologiques. L’AILD, actuellement examinée par plusieurs commissions parlementaires, pourrait combler les lacunes légales en matière de compensation pour les dommages causés par l’IA, bien que son utilité fasse débat parmi les États membres.

« Mon espace santé » : Vers une prévention personnalisée grâce aux données des usagers

Le service « Mon espace santé » utilise désormais les données des usagers pour envoyer des messages de prévention personnalisés, basés sur leur état de santé, âge, sexe et antécédents. Cette initiative, rendue possible par un décret du 24 mai, vise à exploiter ces données pour améliorer les campagnes de prévention. Des experts en sciences comportementales et une convention citoyenne ont contribué à définir les meilleures pratiques pour engager les utilisateurs. En utilisant des algorithmes sophistiqués, les autorités sanitaires pourront ainsi envoyer des recommandations ciblées, sans intervention directe d’un médecin, tout en respectant la confidentialité des données.

Où en est la fibre ?

L’Observatoire de la transition numérique des territoires (ex-Observatoire du Très Haut Débit) a été présenté, soulignant les progrès et les défis de la fibre optique en France. Avec 86% des locaux éligibles à la fibre, soit 38 millions de prises, dont 3,5 millions déployées en 2023, la France est bien engagée. La couverture FttH devrait atteindre 98% d’ici 2025. Toutefois, la commercialisation stagne autour de 70%, et les zones rurales, où les coûts sont jusqu’à 3 fois plus élevés, nécessitent des efforts supplémentaires. La Banque des Territoires a déjà financé la fibre pour plus de 16 millions de foyers et prévoit de continuer ses investissements. Pour maintenir cette dynamique, la fermeture du réseau cuivre doit se poursuivre avec 10 millions de locaux à fermer annuellement entre 2028 et 2030.

✨ INFOS FRENCHWEB :

La réforme de l’assurance-chômage impacterait significativement les startups

Gabriel Attal a annoncé une nouvelle réforme de l’assurance-chômage, abaissant la durée d’indemnisation de 18 à 15 mois. Selon l’Unédic, entre 11 % et 31 % des allocataires seraient touchés, et 5 % à 23 % verraient leur allocation retardée d’un an. Cette mesure pourrait directement impacter la création de startups. EURATECHNOLOGIES, qui accompagne sur la Métropole européenne de Lille près de 1000 candidatures par an et a soutenu 105 startups en 2023, souligne via un sondage interne pour Frenchweb que 80 % des entrepreneurs incubés actuellement ont bénéficié des allocations chômage, essentielles pour lancer leur activité et donc leur start up. 100 % de ceux qui en ont perçu les considèrent comme très importantes voir essentielles. En moyenne, les répondants ont déclaré avoir eu la capacité de se verser une 1re rémunération au bout de 21 mois. En 2023, 17 000 startups ont généré 420 000 emplois en France. Avec cette réforme, les entrepreneurs, notamment les femmes et les classes populaires, pourraient être découragés dans la création de jeunes pousses.

RDV IA de Défense

Un nouvel événement professionnel consacré à l’IA de Défense, le 1er sur cette thématique en France, sera organisé dans le cadre de l’European Cyber Week, du 18 au 21 novembre 2024 à Rennes. Ce rendez-vous réunira différents acteurs institutionnels impliqués du secteur, dont l’AMIAD (Agence ministérielle de l’intelligence artificielle de défense).

À la recherche d’une IA plus durable que les LLM

Comment faire de l’IA frugale en repensant le développement les modèles d’IA génératives, en essayant de réduire les coûts énergétiques exorbitants ? À un rendez-vous organisé par Ekimetrics, entreprise experte en Data Science, Isabelle Ryl, professeure des universités et Directrice de prAIrie (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE) a présenté 3 pistes de recherche actuellement menées pour réduire les coûts en GenAI : en travaillant sur la forme des matrices (décompositions mathématiques) ce qui permet de simplifier les calculs ; en s’exerçant sur la qualité des données et en réentraînant des données sur une même quantité de data (sans vouloir avoir plus de paramètres) ; en mixant du deep learning et les connaissances qu’on a du monde (sans faire de la GenAI).

+ EN BREF

DAWEX (leader technologique des solutions d’échange de données pour partager et distribuer des data products) et le CEA créent un laboratoire commun de R&D. Ce partenariat vise à développer des solutions technologiques innovantes pour les espaces et écosystèmes de données. En combinant leur expertise, ils cherchent à répondre aux défis économiques et environnementaux mondiaux. Dawex, avec son savoir-faire en échange sécurisé de données, et le CEA, focalisé sur l’industrie du futur et l’intelligence artificielle, contribueront à une société numérique durable. Ce laboratoire ambitionne d’accélérer les transitions énergétiques et climatiques grâce à des technologies de pointe. La fintech KLARNA a révélé qu’elle utilise l’IA générative à large échelle pour ses campagnes marketing et la création d’images, permettant ainsi d’économiser environ 10 millions de dollars par an. Au cours du 1er trimestre, Klarna a diminué son budget de vente et marketing de 11%, l’IA étant responsable de 37% de ces économies. En exploitant des outils tels que Midjourney, DALL-E et Firefly, la société a réduit les coûts de production d’images de 6 millions de dollars et a généré plus de 1 000 images en 3 mois. En outre, Klarna a économisé 4 millions de dollars en réduisant ses dépenses auprès de prestataires externes. Dans le podcast The TED AI Show , Helen Toner, que le conseil d’administration d’OPEN AI dont elle faisait partie, avait appris le lancement de ChatGPT en 2022 qu’après coup, via Twitter.



+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Salesforce Customer 360 mobilise l’ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ WE LOVE INNOVATION

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

La cybersécurité fait son show à Paris La 1re édition du Cyber Show Paris, qui se déroule jusqu’au 30 mai à Paris Porte de Champerret, marque une étape clé pour l’écosystème français de la cybersécurité. Dirigé par David Berenfus, cet événement se distingue des autres rencontres du secteur en France par son emplacement stratégique dans la capitale. L’Île-de-France, représentant une part majeure du PIB et 75 % des emplois dans le secteur cyber, n’avait pas encore son propre salon dédié. L’objectif est d’ouvrir la cybersécurité à toutes les entreprises, y compris les PME, et de renforcer la position de la France sur la scène internationale. Ce salon vise à répondre aux défis actuels et à tirer parti des nombreux atouts du pays, tout en s’intégrant dans la Stratégie nationale d’accélération pour la cybersécurité du plan France 2030. Une centaine d’entreprises et organisations ont confirmé leur présence. 4000 visiteurs sont attendus pour plus de 1500 rendez-vous professionnels sur place et 30 ateliers. Frenchweb y sera présent. Laver son linge sale en version hacker 2 étudiants américains en cybersécurité de L’UC Santa Cruz (Californie), Alexander Sherbrooke et Iakov Taranenko, ont réussi à pirater le système de sécurité de CSC SERVICEWORKS, une grande chaîne de laveries automatiques. Ils ont découvert une faille dans l’API de l’application mobile de l’entreprise, permettant de lancer des cycles de lavage gratuitement. Malgré leurs efforts pour alerter l’entreprise et corriger cette défaillance, la faille persiste. Cet incident met en lumière l’importance cruciale de la cybersécurité dans les systèmes connectés. CSC Serviceworks doit renforcer ses mesures de sécurité pour éviter de telles vulnérabilités à l’avenir. JO de Paris et sécurité des accréditations journalistes Adrien Lachet, confrère journaliste à 20 Minutes, a révélé mardi sur le réseau social X que les demandes d’accréditations médias au CLUB FRANCE pour les JO 2024, effectués via un Google Form permettait de consulter les réponses des autres journalistes et d’accéder aux données (numéro de téléphone, cartes d’identité…). L’organisation des Jeux olympiques de Paris a supprimé le formulaire (éditable) vers 12h30 et a récupéré les données de plus de 30 journalistes. Les pièces jointes partagées s’avéraient impossibles à télécharger.

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Les Français et l’utilisation de l’IA générative dans les médias D’après une nouvelle étude du REUTERS INSTITUTE et de l’Université d’Oxford, environ 50% des Français ont entendu parler de ChatGPT, tandis que 2% l’utilisent quotidiennement. En termes d’usage professionnel, la majorité des Français préfèrent utiliser l’IA générative dans leur vie privée. Par ailleurs, seulement 5% des répondants en France utilisent l’IA pour obtenir des informations récentes. Concernant l’impact de l’IA sur les médias, 66% des Français estiment qu’elle aura une influence significative dans les 5 prochaines années, mais ils restent méfiants quant à son usage responsable dans ce secteur, avec moins d’un tiers lui faisant confiance. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

[SERIE A] 3,5 millions d’euros pour NCODIN et sa technologie d’interconnexion optique pour les semi conducteurs

StarkAge Therapeutics se fortifie

La biotech lilloise STARKAGE THERAPEUTICS, spécialisée dans les thérapies contre la sénescence cellulaire, a levé 1,2 million d’EUR auprès de business angels et de Bpifrance. Créée en 2018, StarkAge développe notamment l’anticorps STX-1, ciblant la protéine DPP4 surexprimée par les cellules sénescentes. Cette levée de fonds financera les expérimentations in vivo de ce candidat médicament, déjà prometteur dans les modèles de cancers du foie et de la prostate. StarkAge collabore également avec le laboratoire de la Professeur Myriam Gorospe du National Institute of Health.

Nanomade capte pour croître

Grâce à une levée de fonds de 3 millions d’EUR, la start up toulousaine NANOMADE accélère son développement et va ouvrir une unité de production. Ce financement (2 M EUR en equity et 1 M EUR en non dilutif), soutenu par des business angels des secteurs automobile, électronique et aéronautique, permettra de produire à grande échelle son capteur tactile quantique. L’usine, équipée de technologies avancées, devrait multiplier la capacité de production par 50 d’ici 2025. Cette levée de fonds facilitera également l’expansion internationale de l’entreprise, qui vise les marchés américain et asiatique après avoir développé sa technologie pendant 15 ans.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Belle histoire belge cyber aux États-Unis

La start up C/SIDE, fondée par le Belge Simon Wijckmans et basée à San Francisco, a levé 1,7 million de dollars lors de son lancement. Spécialisée en cybersécurité, C/side se concentre sur la protection des entreprises contre les attaques liées aux scripts tiers, souvent utilisés dans l’analyse en ligne et la publicité. Le financement, fourni par Scribble Ventures et Roar Ventures, servira à développer la plateforme et à embaucher du personnel. L’entreprise utilise également l’IA pour améliorer de 30% les performances des sites web. Wijckmans ambitionne de rendre la sécurité web plus accessible et efficace.

ACQUISITION

Factorielles se fait une cure de jeunesse avec Qualiretraite

QUALIRETRAITE, entreprise du Mans spécialisée dans le conseil et l’optimisation des droits de retraite, a levé 9 millions d’EUR pour racheter la société lyonnaise Factorielles. Ce rachat, financé par Pact Partners, Arkéa Capital et Volney Développement, vise à créer un leader du conseil et de la formation sur les retraites et la protection sociale. Factorielles, qui offre des logiciels et formations sur les retraites et la prévoyance enregistre 40 000 évaluations de retraite par an. Avec cette acquisition, Qualiretraite ambitionne de diversifier son offre et de renforcer sa présence sur le marché.

T-Mobile prévoit d’acquérir la majorité de UScellular, y compris ses magasins, certains de ses actifs en spectre et ses clients, dans le cadre d’une transaction de 4,4 milliards de dollars, incluant jusqu’à 2 milliards de dollars de dette.





+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Les banques privées à la quête des entrepreneurs Tech

Le secteur des BANQUES PRIVÉES est en ébullition malgré un contexte macroéconomique incertain. La fusion Crédit Suisse/UBS en 2023 a intensifié les mouvements de personnel, avec de nombreux banquiers cherchant de nouvelles opportunités. En France, des banques comme J. Safra Sarasin ont ouvert de nouvelles succursales, recrutant des talents de Crédit Suisse et UBS. Les banques américaines, telles que Goldman Sachs et J.P. Morgan, ont également renforcé leurs équipes, profitant du post-Brexit. Les connaissances en cybersécurité et en IA jouent un rôle clé dans ces recrutements, ainsi que des profils de développeurs entrepreneurs très recherchés permettant aux institutions de rester compétitives dans la gestion des portefeuilles associée à une connaissance aiguisée des investissements Tech.

L’IA à la rescousse des fonds indiciels

JP MORGAN a dévoilé un outil innovant utilisant l’IA pour la création et la gestion de fonds indiciels, marquant un tournant potentiel pour les ETF thématiques. Baptisé INDEXGPT, cet outil emploie des modèles de traitement du langage naturel pour analyser des données et créer des indices basés sur des thèmes comme la cybersécurité et le cloud computing. Avec un investissement de 15 milliards de dollars et plus de 2000 spécialistes en IA, la banque se positionne comme leader dans l’adoption de ces technologies. Ce développement souligne l’importance croissante de l’IA dans le secteur financier.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Wecandoo, vitrine en ligne rentable pour les artisans

Lancée en 2017, la start up parisienne WECANDOO cofondée par Edouard Eyglunent met en relation les consommateurs avec des artisans à travers des ateliers de fabrication. En 2023, l’entreprise (qui compte 55 employés) a enregistré une croissance de 35 %, atteignant un volume d’affaires de 23 millions d’EUR (vs 17 millions en 2022). Elle propose désormais 6000 ateliers en ligne pour 300 000 participants. 2900 artisans profitent de cette plateforme pour augmenter leurs revenus d’environ 900 EUR par mois. La satisfaction client est mesurée par un Net Promoter Score de 79/100 et un taux de réachat de 25 %. Avec 90% de son marché basé en France, Wecandoo poursuit également son expansion internationale (Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne) et l’entreprise explore les opportunités BtoB pour le développement d’activités de team building. Une future levée de fonds est envisagée pour contribuer à l’expansion de la start up.

Google va t-il absorber Hubspot ?

Les actions de HUBSPOT ont grimpé de 8% après un mot à l’antenne de la chaîne TV CNBC indiquant qu’ALPHABET, la société mère de Google, envisage une offre d’achat en actions. En avril, Reuters avait déjà rapporté qu’Alphabet discutait avec des conseillers pour acquérir HubSpot. Avec une capitalisation boursière d’environ 33 milliards de dollars, ce serait la plus grosse acquisition d’Alphabet, dépassant les 12,5 milliards de dollars pour Motorola Mobility en 2011. Les produits de HubSpot pourraient combler une lacune dans les technologies de marketing de Google et augmenter les revenus de son activité cloud. Alphabet et HubSpot n’ont pas commenté.

Surveillance accrue de Shein avant une possible introduction en bourse à Londres

Des députés britanniques de haut rang, incluant les présidents de 3 commissions parlementaires, mettent en question la pertinence de l’introduction en bourse du géant de la mode rapide SHEIN à Londres et appellent à une surveillance renforcée de l’entreprise chinoise. Après des obstacles réglementaires aux États-Unis, Shein se tourne vers Londres pour sa cotation. Les préoccupations des parlementaires britanniques se concentrent sur les pratiques de travail au sein de Shein et le respect des lois britanniques sur la chaîne d’approvisionnement. En réponse, Shein affirme investir massivement dans l’amélioration de la gouvernance et la conformité de sa chaîne d’approvisionnement.

Les clés du succès de Netflix

Dans une interview au New York Times ce week-end, Ted Sarandos, co-directeur général de NETFLIX, explique en quelques points clés le succès international de la plateforme NETFLIX : très tôt, l’importance du streaming pour l’avenir de la consommation de médias a été comprise. Sous sa direction, Netflix a été pionnier du binge-watching, permettant aux utilisateurs de regarder des séries en continu, une innovation qui a transformé les habitudes de visionnage. Le développement d’un algorithme sophistiqué capable de personnaliser les recommandations a été crucial. La production de contenus originaux, en commençant par des succès comme « House of Cards » a été essentielle ainsi qu’une l’offre avec de la TV réalité, des productions de prestige et des événements en direct. Cette variété attire un large public et renforce la position de Netflix comme leader du secteur. En soutenant des productions internationales, Netflix s’est affirmée comme une plateforme véritablement mondiale et avec des séries comme « Squid Game », Netflix a démontré que des contenus locaux peuvent avoir un impact global, favorisant la diversité culturelle. L’entreprise continue de croître, d’innover avec capacité à s’adapter aux défis actuels. Ted Sarandos a été un architecte clé de cette réussite, transformant Netflix en une référence mondiale du divertissement.

PayPal prévoit de lancer un réseau publicitaire en exploitant les données de ses millions d’utilisateurs pour stimuler sa croissance. L’entreprise a recruté MARK GRETHER, ancien responsable de la division publicitaire d’Uber, en tant que vice-président principal et directeur général de PayPal Ads. Cette division développera de nouveaux formats publicitaires et gérera les ventes publicitaires en utilisant les données des transactions de PayPal. En janvier, PayPal a lancé son premier produit publicitaire, Advanced Offers, qui utilise l’IA pour personnaliser les promotions. JOHN ANDERSON, ancien responsable produit chez Plaid, rejoint également l’équipe en tant que vice-président principal, sous la direction de Diego Scotti, EVP chez PayPal.

GWENDAL DENIEL est nommé Country Manager pour l’Amérique du Nord de iSupplier, une plateforme d’intermédiation simplifiant les relations entre grandes entreprises et partenaires externes. Diplômé en finance et titulaire d’un MBA, il a débuté sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre ADF Tech comme Business Developer, où il a dirigé une équipe de plus de 20 consultants. Sa mission chez iSupplier sera d’identifier de nouvelles opportunités et de développer des partenariats stratégiques sur le marché nord-américain.

JEAN-CHRISTOPHE LAMBERT, co-fondateur et CEO d’Ascendance (start-up pionnière de la décarbonation de l’aviation), a été nommé président de StartAir, initiative du GIFAS (Groupement des Industries françaises Aéronautiques et Spatiales), à Toulouse. StartAir, regroupant 64 startups de l’aéronautique et spatial français, se dote pour la 1re fois d’un bureau de 10 membres pour préparer une feuille de route mondiale pour 2025. Cette nomination vise à renforcer la collaboration entre startups et grands groupes pour l’innovation dans l’industrie aérospatiale. Fondée en 2018, Ascendance, pionnière dans la décarbonation de l’aviation, développe des technologies de propulsion hybride et des avions VTOL.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR