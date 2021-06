Buy now and Pay later ou le paiement fractionné, avec Jean François Cochy (Cathay Innovation), Laurence Faguer (Customer Insight) et Richard Menneveux (FrenchWeb)

Pour cette nouvelle session de The New Standards Retail, nous aborderons un facteur de développement des ventes avec le service de Buy now and Pay later, que beaucoup d’entre vous connaissent sous l’appellation de paiement fractionné ou paiement flexible. C’est le moyen de payer en 3 fois ou 4 fois sans frais.

Autrefois proposé par des établissements de crédit à l’instar de CETELEM ou Sofinco, il a été modernisé par de nombreuses fintech qui proposent des solutions faciles à implémenter avec des parcours clients ultra simplifié comme les startups Alma ou Klarna qui vient par ailleurs de finaliser un tour de table de 524 millions d’euros la semaine dernière auprès notamment de Softbank.

Pour cette session nous aborderons le sujet sous un angle original avec Jean François Cochy qui est Directeur d’investissement chez Cathay Innovation, l’un des fonds qui a participé au financement d’Alma, qui partagera sa compréhension du marché, comment l’échiquier s’articule, et en quoi les fintech se démarquent des acteurs traditionnelles. Laurence Faguer, Fondatrice du cabinet de conseils Customer Insight, nous décodera le mode de fonctionnement de ces nouveaux services, l’expérience client et leurs impacts sur les ventes et

The New Standards Retail est un programme qui a pour objectif d’accompagner les acteurs du retail et de l’eCommerce dans leur adoption des meilleurs outils et services. Pour le suivre il suffit de vous inscrire gratuitement, vous êtes déjà plus de 800 à nous avoir rejoint. The New Standards Retail est un programme qui a pour objectif d’accompagner les acteurs du retail et de l’eCommerce dans leur adoption des meilleurs outils et services. Pour le suivre il suffit de vous inscrire gratuitement, vous êtes déjà plus de 800 à nous avoir rejoint. Nous vous proposerons à la rentrée des évènements au sein de notre lieu créatif DECODE en plein coeur du Marais, pour travailler et échanger sur ces nouvelles pratiques et meilleurs usages. Si vous êtes un fournisseur de solutions eCommerce innovantes et que vous souhaitez organiser avec nous l’une de nos prochaines sessions, vous pouvez me contacter à Richard@Decode.Media

