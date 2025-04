Swile après son Private Reverse Merger : plus grande, plus stable, mais encore exposée

Swile, scale-up spécialisée dans les avantages salariés, a connu en deux ans une mutation stratégique de grande ampleur. Lors du resserrement du marché des capitaux en 2022, l’entreprise a choisi d’acquérir Bimpli, filiale du groupe BPCE, en recourant à une approche moins conventionnelle : le Private Reverse Merger (PReM). Ce choix a profondément modifié ses dimensions financières et son positionnement sur le marché.

Avant cette opération, Swile affichait une croissance organique rapide, portée par une offre de titres-restaurant dématérialisés pour PME, mais demeurait déficitaire avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. L’acquisition de Bimpli lui a permis de franchir un cap décisif. Dès 2023, le chiffre d’affaires opérationnel du groupe atteignait 153 millions d’euros, soit une multiplication par quatre, réparti majoritairement entre les titres-restaurant (96,5 M€), les titres cadeaux (38,2 M€) et les services d’interchange et de mobilité (13 M€). Le portefeuille client s’est élargi à 85 000 entreprises, incluant désormais des références stratégiques comme France Travail, le ministère de l’Économie et des Finances, et la SNCF, gagnées sur appels d’offres publics, avec des contrats pouvant aller jusqu’à huit ans pour certains.

Les effets de cette transformation se sont confirmés début 2024. Sur le premier semestre, Swile a affiché un EBITDA positif de 23 millions d’euros, contre une perte opérationnelle de 11 millions un an plus tôt. Le résultat net est également repassé en positif à hauteur de 8 millions d’euros. Ces résultats s’expliquent par l’effet d’échelle immédiat lié à l’intégration de Bimpli, l’accroissement du volume de transactions sur ses cartes multi-avantages, et une rationalisation progressive des charges d’exploitation.

L’intégration technique de Bimpli a nécessité l’unification de plateformes de paiement et la migration progressive des bases de données clients, sans interruption des services existants. Swile a également harmonisé ses process de gestion de fonds réservés, représentant près de 593 millions d’euros fin 2023, conformément aux obligations réglementaires s’appliquant notamment aux titres-restaurant émis sous l’égide de la Commission Nationale des Titres-Restaurant. Cette consolidation a permis d’optimiser les marges sur interchange, tout en maintenant un contrôle strict des risques liés à la gestion fiduciaire.

La diversification engagée avec l’acquisition d’Okarito, spécialiste de la gestion des déplacements professionnels, contribue également à élargir la base d’activité du groupe. En 2023, Okarito a enregistré un chiffre d’affaires de 37,6 millions d’euros, en croissance de 51 % sur un an. Sa structure d’intermédiation lui permet d’afficher une marge brute théorique de 100 %, sans exposition au risque de stock. Malgré une réduction significative de ses pertes (EBITDA à -300 K€ contre -4,26 M€ en 2022), la société reste légèrement déficitaire, avec des fonds propres négatifs et un besoin en fonds de roulement important.

Toutefois, plusieurs éléments appellent à une analyse attentive. Si la progression de l’EBITDA constitue un signal encourageant, elle repose essentiellement sur l’effet mécanique du PReM. La croissance purement organique, hors effet d’acquisition, reste modeste et difficile à isoler, notamment sur les nouveaux segments comme le voyage d’affaires. Par ailleurs, le poids des charges fixes demeure élevé : les coûts de personnel ont représenté près de 99 millions d’euros en 2023, un niveau qui nécessite une croissance continue du chiffre d’affaires pour être soutenable à moyen terme.

L’exposition au marché brésilien constitue une autre source d’attention. Représentant environ 5 % du chiffre d’affaires consolidé, l’activité au Brésil est confrontée à une incertitude réglementaire croissante. Un projet de réforme évoqué récemment propose de remplacer les titres-restaurant par des versements monétaires directs, ce qui pourrait fragiliser le modèle économique local de Swile.

Enfin, la structure capitalistique issue du rapprochement avec BPCE, avec 22 % du capital détenu et un prêt convertible, pose la question de l’autonomie stratégique du groupe à moyen terme, notamment dans l’optique d’une introduction en bourse ou d’une nouvelle levée de fonds.

Dans un marché historiquement dominé par Edenred, Pluxee (ex-Sodexo Benefits & Rewards) et UpCoop, la dynamique de Swile modifie les équilibres. L’acquisition de Bimpli lui a permis d’accélérer son passage du segment PME vers celui des grands comptes, sur lequel la concurrence est plus structurée et les attentes en termes de fiabilité et de conformité plus élevées. Edenred, dont la capitalisation dépasse 6 milliards d’euros, conserve une avance significative, notamment en matière de couverture internationale et d’efficacité opérationnelle. Pluxee, récemment introduit en bourse, poursuit également sa transformation en élargissant son offre digitale. Face à ces acteurs historiques, Swile mise sur sa capacité d’innovation technologique, une approche utilisateur plus fluide, et une diversification de ses services pour se différencier. Sa réussite à moyen terme dépendra de sa capacité à soutenir cette dynamique d’innovation tout en atteignant des standards de rentabilité et d’exécution comparables à ceux de ses concurrents plus matures.

Depuis sa création en 2018, la société a levé environ 300 millions d’euros. Après un financement d’amorçage de 2,5 millions d’euros, suivi d’une série A de 11 millions d’euros en 2019 et d’une série B de 30 millions d’euros en 2020, elle a renforcé ses moyens début 2021 par une série C de 70 millions d’euros. Le changement d’échelle est intervenu à l’automne 2021 avec une série D de 200 millions de dollars, menée par Softbank, accompagnée d’Eurazeo, Index Ventures, Bpifrance Large Venture et Headline.

Swile aborde une nouvelle phase de son développement. L’opération Bimpli lui a offert l’opportunité de renforcer sa position, d’élargir son portefeuille client et d’améliorer ses fondamentaux financiers. La capacité de l’entreprise à maintenir une rentabilité durable, à poursuivre sa diversification et à piloter avec rigueur ses risques externes constituera l’enjeu déterminant de la période 2025-2026.