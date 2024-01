CES 2024 notre sélection de startups: OUTSIGHT, QARNOT, PROOVSTATION, …

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Alors que vient de se cloturer l’édition 2024 du CES à Las Vegas, qui aura réuni plus de 4300 sociétés venant de 150 pays pour y présenter leurs solutions, la Rédaction de FRENCHWEB.FR vous propose de découvrir sa shortlist parmi les 150 sociétés représentant le pavillon français.

OUTSIGHT

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Avec une équipe d’experts répartis entre Paris, Sophia Antipolis et San Francisco, OUTSIGHT est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels pour la technologie LiDAR. Cette technologie, initialement conçue pour les voitures autonomes, a un potentiel d’application étendu dans des domaines variés tels que la sécurité, l’aviation, la gestion des flux dans les aéroports, les parkings, ou encore la cartographie des forêts.

Le logiciel d’Outsight se concentre sur le traitement des données LiDAR brutes pour les rendre directement exploitables par les clients et a été mise en œuvre par des entreprises telles qu’ADP pour l’analyse des flux de voyageurs à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ainsi que par Safran et Faurecia, permettant de tracker de manière anonyme les différents flux de circulation.

La startup fondée par Cédric HUTCHING et Raul BRAVO a réalisé 3 tours de table réunissant 40,5 millions d’euros de fonds d’investissement à l’instar de BPI FRANCE (Adrien MULLER), ENERGIE INNOVATION CAPITAL (Christopher SMITH), Safran Corporate Ventures, Groupe ADP, Faurecia, DEMETER PARTNERS, et BNP PARIBAS

QARNOT COMPUTING – GREENTECH

Lancé en 2010 par Paul Benoit et Miroslav Sviezeny, Qarnot computing recycle la chaleur émise par des ordinateurs pour en faire une ressource nouvelle. Concrètement, l’entreprise distribue des infrastructures IT sur des bâtiments et sites ayant besoin de chaleur.

Depuis son lancement, Qarnot a déployé 25 installations en France et en Finlande. L’entreprise française ambitionne désormais de scaler son modèle et a réalisé un tour de table de 35 millions d’euros en janvier 2023 pour déployer ses data centers, générateurs de chaleur, dans les grandes entreprises. Cette evée de fonds a été réalisée auprès de la Société Générale (via Société Générale Ventures), Demeter (via le Climate Infrastructure Fund), ADEME Investissement, Colam Impact et la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030.

QARNOT COMPUTING veut déployer ses solutions sur le marché américain

PROOVSTATION – AUTOMOTIVE TECH

ProovStation est une start-up lyonnaise spécialisée dans la vision par ordinateur. Depuis 2017, elle vise à automatiser et standardiser le processus d’inspection automobile pour estimer automatiquement les coûts de réparation. Son objectif est de diminuer le coût total des inspections de véhicules et d’accroître l’efficacité de ce processus, améliorant ainsi l’expérience des clients et des employés.

ProovStation développe des scanners de véhicules de haute technologie qui, grâce à un ensemble de technologies optiques, réalisent un scan complet du véhicule en seulement trois secondes. Cette méthode examine le véhicule sous tous les angles et analyse les dommages avec une précision millimétrique.

La « Station » utilise l’intelligence artificielle pour détecter, mesurer et localiser tous les dommages subis par le véhicule. Elle produit ensuite un rapport sécurisé, horodaté et géolocalisé. Les clients de ProovStation ont alors accès à une gamme de solutions SaaS (devis automatiques de remise en état, évaluation automatique du prix de revente du véhicule, enregistrement des entrées et sorties, identification du véhicule, studio photo 2D/3D et gestion des activités).

En 2022 PROOVSTATION a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros. PROOVSTATION a levé 10,4 millions d’euros auprès de SUPERNOVA INVEST (lead – David Hansen), OTIUM CAPITAL (Pierre Menard), CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.

La startup est présente au CES 2024 pour promouvoir son offre notamment à destination du marché américain, destination business prioritaire pour les lyonnais.

SNOWPACK

SNOWPACK est un spin-off du CEA, le plus grand centre de recherche appliquée en France. La startup développe sa technologie VIPN (Virtual & Invisible Private Network), qui évite toute confiance dans l’infrastructure Internet au sens large (c’est-à-dire matériel, logiciel, couches de chiffrement, relais Snowpack, etc.). Utilisateurs, équipements et données deviennent invisibles, empêchant l’exploitation des vulnérabilités de l’infrastructure sous-jacente et évitant les traces sur Internet.

La startup qui compte aujourd’hui 17 collaborateurs, a levé 2 millions d’euros en novembre 2022 auprès d’un petit groupe d’actionnaires: DEFENSE ANGELS, ARION VENTURE CAPITAL, ITERA INVEST, EIT DIGITAL et BPI FRANCE

LEVIAA

LEVIAA est une solution d’hébergement de données pour les particuliers et entreprises souveraine ISO 27001 et certifié HDS. La solution est près de 80% moins chère que l’offre de concurrents américains. La startup française souhaite convaincre des acteurs internationaux d’utiliser sa solution en europe.

Fondée par ARNAUD et WILLIAM MEAUZOONE , la startup a levée 3 millions d’euros en novembre 2022 auprès de NJJ CAPITAL

EWATTCH

Ewattch propose des solutions connectées destinées à aider les entreprises européennes à réduire leur consommation d’énergie et à améliorer leurs performances. Leurs produits, basés sur des capteurs IoT intégrant la technologie LoRa, sont conçus pour être rapidement installés et faciles à utiliser.

Leur nouveauté, le Squid Pro, est un appareil qui mesure et transmet des données telles que la puissance, l’énergie active et réactive, la tension, le courant de chaque phase, et la fréquence du réseau électrique, le tout via une connexion sans-fil LoRaWAN. Cet appareil est essentiel pour le calcul du déphasage.

Ewattch offre une gamme variée de capteurs IoT adaptés aux industries et au secteur tertiaire. Avec plus de 25 000 capteurs vendus, ils se positionnent comme un acteur clé dans ce domaine. Leur expertise couvre non seulement les capteurs IoT LoRa, mais aussi la connectivité sécurisée et longue portée, avec des réseaux privés ou opérés comme LoRaWAN™, parfaitement adaptés aux besoins des entreprises.

De plus, Ewattch développe des applications pour différents secteurs, y compris la supervision industrielle et la performance énergétique. Leur offre Neofactory est une solution clé en main pour aider les industriels à réduire leur consommation d’énergie et optimiser leur production, promettant des retours sur investissement rapides, souvent entre 3 et 6 mois.

L’entreprise ambitionne de se développer aux Etats Unis et prévoit un tour de table afin de financer cette nouvelle étape de sa croissance.

SILMACH

SILMACH est une entreprise deeptech dans les domaines de la micromécanique et des systèmes microélectromécaniques (MEMS) à travers diverses activités.

Parmi elles, on trouve les micromoteurs PowerMEMS pour actionner des systèmes mobiles ou connectés, les microcapteurs ChronoMEMS sans énergie pour contrôler la santé des structures et surveiller les accélérations ou impacts subis, ainsi que les projets R&D personnalisés MyMEMS, confiés par des partenaires de longue date grâce à une expertise reconnue.

SilMach a développé des dizaines de solutions micromécaniques via des centaines d’accords avec des clients dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, la défense, l’horlogerie, le génie civil, l’énergie et le médical. L’entreprise dispose d’une installation d’assemblage automatisée, située dans le parc d’activités technologiques de Temis à Besançon.

DEEPHAWK:

DeepHawk propose une solution pour améliorer les performances du contrôle de qualité visuel dans le secteur manufacturier grâce à l’intelligence artificielle. Ses agents cognitifs sont capables de s’adapter rapidement à de nouveaux designs, d’apprendre de manière incrémentielle, et de détecter les anomalies en seulement 15 millisecondes avec précision

Ce système se déploie sous forme de logiciel en périphérie (edge software), fonctionnant sur un matériel standard. Il est compatible avec tous types de caméras (visuelles, à rayons X, infrarouges, microscopiques) et peut détecter des anomalies pour une large gamme de produits, qu’ils soient en vrac ou emballés.

LAGERTHA

C’est l’histoire d’un pivot, des solutions métiers pour les personnels paramedicaux, LAGERTHA s’est réorientée sur la cybersécurité après avoir identifier les besoins en chiffrement des données.

Ainsi la startup maconnaise propose une solution de chiffrement composée d’une API pour le stockage des clés et les droits d’accès et un client chiffrant les données en appelant l’API pour obtenir et générer les clés. Ainsi, elle laisse le contrôle, l’hébergement et le stockage des données à l’utilisateur.