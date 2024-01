l’Etat muscle ses RH pour attirer les experts du numérique / année mouvementée pour SHADOW / STATION F recrute

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

CDI, salaires: l’Etat muscle son arsenal RH pour attirer les experts du numérique

Face à la concurrence du privé, les ministères doivent augmenter les rémunérations de leurs contractuels experts du numérique pour faciliter à la fois leur recrutement et leur fidélisation, intime Matignon dans une circulaire publiée jeudi.

Mise en ligne par la Direction interministérielle du numérique (Dinum), la circulaire rédigée le 3 janvier par l’ex-Première ministre Elisabeth Borne fixe un nouveau « référentiel de rémunération » pour 55 métiers du numérique, avec des fourchettes salariales spécifiques à chaque poste.

Par exemple, un développeur qui possède moins de cinq ans d’expérience professionnelle doit être payé entre 44.200 et 57.200 euros bruts annuels.

Un auditeur en sécurité des systèmes d’information peut prétendre à un salaire annuel compris entre 63.800 et 97.900 euros, pour autant qu’il ait plus de vingt ans d’expérience.

La grille de rémunération dévoilée jeudi s’applique uniquement aux agents contractuels spécialisés dans le numérique, le traitement des fonctionnaires étant quant à lui déterminé par des grilles salariales communes à l’ensemble de la fonction publique.

Par rapport à la précédente grille de rémunération élaborée en 2019, les niveaux de salaires ont été « réactualisés » – souvent à la hausse – « afin de correspondre au mieux à la réalité des métiers du numérique dans le secteur privé », selon la circulaire.

« La nouvelle grille s’impose aux ministères pour la filière numérique de l’Etat, et il ne peut lui être opposé d’autres référentiels ou doctrines ministériels », insiste Matignon.

Les ministères peuvent proposer des rémunérations supérieures à celle du référentiel, mais celles-ci sont alors soumises à l’approbation du contrôleur budgétaire.

La circulaire invite aussi les ministères à recruter directement leurs spécialistes du numérique en CDI plutôt qu’en CDD, « pour maintenir l’attractivité de la filière numérique et répondre à l’enjeu de fidélisation des agents ».

Enfin, ils sont incités à raccourcir leurs délais de recrutement, par exemple en se donnant les moyens de faire des promesses d’embauche aux candidats.

Selon un rapport du ministère de l’Economie publié en juin 2023, l’Etat doit recruter 2.500 experts du numérique chaque année, soit 50% de plus qu’actuellement.

Un défi à l’heure où la fonction publique dans son ensemble peine à recruter et voit certains des agents qu’elle a formés au numérique partir dans le privé, réputé offrir de meilleures conditions salariales et de travail.

A l’heure actuelle, l’État emploie 21.000 experts du numérique dans des emplois civils, le ministère des Armées comptant pour sa part 28.000 spécialistes.

Une année mouvementée pour SHADOW

SHADOW, service de cloud computing et gaming, traverse une période difficile marquée par des changements dans sa direction et un business qui n’est pas au niveau des attentes initiales. Depuis son acquisition en 2021 par Octave et Miroslaw Klaba d’OVHCloud, la société a vu le départ de son directeur général, Eric Sèle, ainsi que de son directeur de la communication et de plusieurs employés clés. Ces départs surviennent après une année 2023 jugée décevante, notamment en termes de nombre d’abonnés.

Les frères Klaba ont injecté des fonds considérables dans Shadow depuis sa reprise, y compris 15 millions d’euros en 2021, suivis de 12,3 millions d’euros, et une augmentation de capital de 2,5 millions d’euros en février 2023. En juillet 2023, 46 millions d’euros supplémentaires ont été apportés via Synfonium, une structure nouvellement créée, et qui intègre le moteur de recherche QWANT désormais piloté par Olivier ABECASSIS.

Reste un effet de vases communicant avec OVHCLOUD qui encaisse 21,3 millions d’euros de la part de SHADOW.

Bientôt la fin pour CHEDDAR NEWS?

Sitôt cédée par ALTICE US en décembre dernier à ARCHETYPE, la chaine CHEDDAR NEWS semble destinée pour la casse. Alors qu’elle comptait plusieurs centaines de collaborateurs installés dans le One state street plaza, le nombre de son équipe éditoriale s’est drastiquement réduit, passant à une vingtaine en décembre 2023 puis à seulement une demi-douzaine aujourd’hui. Toujours selon le journaliste de CNN, Oliver Darcy, un seul show reste en production. ALTICE US avait fait l’acquisition de CHEDDAR NEWS pour 200 millions d’euros. Aucune information n’a été divulguée sur l’accord financier avec ARCHETYPE.

Apple et le pari audacieux du « Computing Spatial »

APPLE redéfinit son nouveau casque Vision Pro comme un dispositif de « computing spatial » plutôt que de réalité virtuelle ou augmentée. Cette démarche stratégique, juste révélée, s’inscrit dans les efforts continus d’Apple pour transformer le paysage numérique, à l’instar de l’iPhone. Le casque, prévu pour le 2 février à 3500 dollars, est présenté non comme un produit de jeu ou un concurrent de la ligne Quest VR de Meta, mais comme le début d’une « réorganisation révolutionnaire » du paysage numérique. Apple, connu pour redéfinir des segments de marché naissants, continue sur cette lancée.

Le terme computing spatial, bien que précis, pourrait être difficile à vendre et n’est pas encore courant dans le langage quotidien. Apple mise sur l’attraction de sa marque et son savoir-faire marketing pour créer un nouveau marché distinct du secteur VR, actuellement en difficulté. Cependant, l’entreprise fait face à la montée en puissance de l’IA, notamment le ChatGPT et d’autres IA génératives, qui captent l’attention du public et des investisseurs. Bien que le Vision Pro puisse être une plateforme idéale pour les applications basées sur l’IA, Apple accuse un certain retard dans ce domaine.

Amende européenne historique de 2,4 milliards d’EUR contre Google

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait confirmer une amende colossale de 2,4 milliards d’euros à l’encontre de GOOGLE, selon l’avocate générale Juliane Kokott. Cette décision fait suite à une longue enquête antitrust portant sur Google Shopping. Accusé de favoriser ses propres services dans les résultats de recherche, l’entreprise aurait ainsi abusé de sa position dominante, une pratique désormais qualifiée d’« autoréférencement » et jugée anticoncurrentielle. Le conflit remonte à 2017, quand l’UE a épinglé Google après des plaintes de concurrents comme Trivago.

Bien que Google ait contesté cette décision, le Tribunal de l’UE a soutenu en 2021 la majorité de la sanction. Toutefois, il a rejeté l’argument de la Commission sur les effets anticoncurrentiels dans le marché global des services de recherche. Google a interjeté appel, mais l’avis de l’avocate générale suggère un probable rejet de cet appel. L’opinion de l’avocate générale est généralement suivie dans les jugements finaux de la CJUE. Google, en attente du verdict final, affirme continuer à collaborer avec la Commission européenne.

Gigafactories et défis de recrutement

Les Hauts-de-France, devenus la « Batterie Valley », attirent de nombreuses entreprises spécialisées dans les batteries, promettant des milliers d’emplois. Avec l’implantation de méga-usines comme Verkor, Prologium, ACC et Envision AESC, la région s’attend à devoir recruter entre 20 000 et 25 000 salariés supplémentaires dans l’industrie, malgré les difficultés de recrutement actuelles.

Les leaders industriels de la région anticipent un afflux de demandes d’emploi, notamment grâce à la population active locale, mais s’inquiètent de la concurrence sur le marché du travail. Les formations spécialisées sont envisagées pour préparer les candidats aux exigences des nouvelles usines. Les entreprises établies craignent une possible débauche de leurs employés qualifiés par les nouveaux venus.

Pour y remédier, des initiatives comme le Battery Training Center sont lancées pour former efficacement les futurs employés des GIGAFACTORIES. Et la région investit également dans le logement pour accueillir les nouveaux salariés et leurs familles, avec un besoin estimé de 12 000 logements supplémentaires sur 10 ans.

Démarches simplifiées : évolution vers l’omnicanal

La plateforme DÉMARCHES SIMPLIFIÉES de l’État, déjà utilisée par plus de 1000 partenaires, dont des ministères et collectivités, va évoluer vers une approche omnicanale grâce à un financement de 2 millions d’euros attribué par le Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP). Ce budget, destiné à améliorer ce service public, permettra d’intégrer la prise de rendez-vous et l’intelligence artificielle (IA) pour une meilleure cohérence et accessibilité des services.

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) développera de nouveaux services incluant un système de prise de rendez-vous, de téléphonie et de transcription automatique des échanges oraux grâce à l’IA. L’objectif est d’offrir une expérience utilisateur homogène sur différents canaux (guichet, téléphone, internet, mobile). En 2023, la plateforme a publié 7 600 démarches et traité 3 millions de dossiers, affirmant ainsi son rôle clé dans la gestion de politiques publiques comme le Pass culture ou France services.

EN BREF

Pour la première fois depuis fin 2021, MICROSOFT est en passe de surpasser Apple en capitalisation boursière. Jeudi, la valorisation de la firme de Redmond a atteint près de 2,870 milliards de dollars, grâce à une hausse de 0,7 % de son action, tandis qu’Apple a reculé de 0,9 %. Si cette tendance se maintient jusqu’à la clôture, Microsoft reprendra le titre de première capitalisation boursière américaine, détenu par Apple depuis 539 séances.

Après avoir multiplié par 5 ses effectifs en 3 ans, DISCORD licencie 17% de ses équipes

LA MINUTE CYBER Cybercriminalité et IA : une menace croissante Une étude de Netskope révèle une augmentation de 400 % de l’utilisation d’applications d’IA générative par les employés, passant de 2 % à plus de 10 % en un an. L’enquête souligne les risques de cybersécurité liés à cet usage, avec ChatGPT comme application phare. Aussi, l’augmentation des attaques par ingénierie sociale, notamment le phishing et les chevaux de Troie, est un fait marquant. La majorité des activités malveillantes sont criminelles. Pour contrer ces menaces, il est recommandé de limiter l’accès aux applications à des fins strictement professionnelles, d’établir un processus d’analyse et d’approbation pour les nouvelles applications, et de mettre en place une surveillance continue. Il est également crucial de déployer et d’adopter des applications d’IA de manière sécurisée, en identifiant les applications autorisées et en mettant en œuvre des contrôles adéquats. Enfin, les entreprises sont encouragées à investir dans la formation à la cybersensibilisation et aux technologies anti-phishing pour réduire les risques liés à l’ingénierie sociale. NUMBERS Ceux de l’essor de l’IA générative et ses impacts Pour 2024, Forrester prévoit une montée en puissance de l’IA GÉNÉRATIVE dans divers secteurs. Cette technologie, considérée aussi importante que l’internet et le mobile, va révolutionner les interactions technologiques. Près de 60 % des sceptiques utiliseront l’IA générative, souvent à leur insu, car elle s’intègre de plus en plus dans les produits et services quotidiens. La moitié des grandes entreprises internationales envisage d’expérimenter l’IA générative pour les consommateurs, malgré certains défis éthiques et de confidentialité. L’expérience client devrait s’améliorer grâce à l’IA, et la part du digital dans les ventes retail en France atteindra probablement 15 % d’ici fin 2024. En contrepoint, la défiance est là : 43 % des adultes français en ligne qui ont entendu parler de l’intelligence artificielle pensent que l’IA générative représente une menace pour la société. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

TOOLBOX la startup à suivre NAVAN

NAVAN est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

FRENCHWEB MARKET

OVHCLOUD réalise un trimestre en croissance de 12% avec un chiffre d’affaire de 240 millions d’euros. Les objectifs de 2024 sont confirmé notamment la génération de Unlevered Free cash-flow (le Free cash flow avant le paiement du montant des emprunts dus) dès le second semestre. OVHcloud annonce l’ouverture d’un second datacenter à Singapour.

AMAZON ne proposera pas de concessions à la Commission européenne pour obtenir son approbation concernant l’acquisition d’iRobot, évalué à 1,4 milliard de dollars. La date limite fixée par l’Union européenne pour ce rachat est le 14 février.

Les startups de location de trottinettes électriques TIER (647 millions de dollars levés) et DOTT (229 millions de dollars levés) prévoient de fusionner, formant ainsi le plus grand opérateur en Europe dans ce secteur. Leurs investisseurs, dont Mubadala et Sofina, contribueront avec un financement additionnel de 60 millions d’euros pour soutenir la fusion.

FRENCHWEB VC

Malgré les sanctions internationales, le milliardaire russe, Roman Abramovich, aurait discrètement investi plus de 63 millions de dollars dans des startups européennes par le biais de la firme de capital-risque londonienne Target Global.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

KEVIN CARADEC, après avoir été directeur du développement chez R2 depuis 2020, rejoint l’agence Heaven comme directeur général adjoint commerce et marketing. Auparavant chez Heaven entre 2014 et 2020, il y a occupé les postes de head of new business et directeur associé, et a également été directeur du développement France chez KRDS de 2011 à 2014.

Coinhouse, spécialiste français de l’investissement en cryptoactifs, renforce son comité de direction avec l’arrivée de STÉPHANE IFRAH en tant que Chief Investment Officer et la nomination de MAXIME ALAZET au poste de Chief Sales & Operations Officer, apportant ainsi une expertise financière et commerciale accrue à l’entreprise.

XAVIER MERLIN est nommé membre du collège de l’Arcep à compter du 12 janvier 2024, sur désignation de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Ingénieur général des Mines, diplômé de l’École polytechnique et de l’Institut d’études politiques de Paris, Xavier Merlin était depuis 2019 chef de la mission interministérielle relative à la simplification des formalités administratives des entreprises et de publicité légale.

FRANCK MEYER rejoint Forsee Power, spécialiste français des systèmes de batteries pour véhicules électriques, en tant que directeur administratif et financier et membre du Comité exécutif. Avec plus de 20 ans d’expérience en finance internationale, notamment dans le secteur de l’énergie renouvelable chez Akuo, sa mission sera d’optimiser la gestion financière de l’entreprise dans un contexte de croissance rapide.

GRÉGORY QUÉRÉ quitte son poste de directeur exécutif des systèmes d’information chez SFR après 14 ans, période marquée par son entrée au COMEX du groupe Altice. Il est remplacé par JEAN-PIERRE LARGE, manager de transition ayant notamment exercé chez Ingenico et Solocal.

EMMANUEL RAPTOPOULOS, ancien président de SAP pour le sud de l’EMEA, est nommé président de l’éditeur en EMEA, supervisant 14 000 collaborateurs dans 53 bureaux, notamment en France. Ayant rejoint SAP en 1998 et diplômé en génie mécanique, il a gravi les échelons jusqu’à diriger les opérations dans le sud de l’EMEA, puis la filiale italienne, avant d’assumer ces nouvelles fonctions.

TOBIAS UNGER rejoint Sopra Banking Software (SBS, filiale du groupe Sopra Steria) en tant que nouveau Chief Operating Officer (COO), fort de 20 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Il se concentrera sur la croissance de SBS sur les marchés SaaS et des technologies plus larges, travaillant aux côtés du CEO Eric Bierry et de l’équipe de direction pour améliorer l’efficacité interne et la prestation de services aux clients.

