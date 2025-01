META s’aligne sur X en matière de modération / Le Royaume-Uni prévoit de criminaliser les deepfakes / série d’acquisitions dans la Frenchtech

🇺🇸 META abandonne le fact-checking et s’aligne sur une vision controversée de la liberté d’expression

« It’s time to get back to our roots about free expression on Facebook and Instagram » c’est en ces termes que Mark Zuckerberg a annoncé la fin du fact-checking sur Facebook et Instagram, remplacé par un système de notes utilisateurs inspiré de X (ex-Twitter). Critiquant les biais politiques des fact-checkers, Meta déménagera son équipe de modération de Californie au Texas, un signal que devraient apprécier les milieux conservateurs.

Cette décision intervient alors que Mark Zuckerberg évoque une collaboration avec Donald Trump pour contrer les restrictions étrangères sur la liberté d’expression, visant notamment la Chine, l’Amérique latine, et potentiellement l’Europe. Ce virage aligne Meta sur des positions proches de celles d’Elon Musk et Donald Trump, soulevant de vives inquiétudes sur l’impact de cette orientation sur le débat public et la désinformation.

🇪🇺 Clara Chappaz, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, annonce via X avoir échangé avec la direction de META FRANCE pilotée par Laurent Solly, qui lui assure que cette fonctionnalité ne sera déployé qu’aux Etats Unis pour le moment. « En europe, le Digital Service Act sera respecté, Croyez en ma vigilance sur le sujet » affirme t elle vivement.

🇺🇸 META accusé de censurer les critiques internes sur Dana White

C’est dans ce contexte que l’équipe RH de Meta aurait supprimé des critiques internes visant Dana White, président de l’UFC et nouveau membre du conseil d’administration, selon des informations de 404 Media. Des publications d’employés s’interrogeant sur cette censure auraient également été effacées.

🇺🇸 Donald Trump annonce un investissement de 20 milliards de dollars dans les data centers américains

Donald Trump a dévoilé un projet d’investissement de 20 milliards de dollars dans des data centers aux États-Unis, porté par l’homme d’affaires émirati Hussain Sajwani, président de DAMAC Group. Cet engagement, prévu sur plusieurs années, s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer l’infrastructure technologique américaine.

🇬🇧 Le Royaume-Uni prévoit de criminaliser les deepfakes à caractère sexuel explicite

Le Royaume-Uni annonce son intention de faire de la création et du partage de deepfakes à caractère sexuel explicite un crime. Bien que la pornographie vengeresse soit illégale depuis 2015, la législation actuelle ne couvre pas spécifiquement les deepfakes, laissant une faille juridique que cette mesure vise à combler.

🇨🇳 Tencent réalise son plus important rachat d’actions depuis 2006

Tencent a racheté 3,93 millions d’actions cotées à Hong Kong pour un montant d’environ 193 millions de dollars le 7 janvier, marquant son plus grand rachat depuis avril 2006. Cette opération intervient peu après l’ajout de Tencent à la liste noire américaine, que nous vous rapportions dans l’édition du GOOD MORNING d’hier.

💸 ANTHROPIC en quête de 2 milliards de dollars pour faire face à OPENAI

Anthropic, acteur de l’intelligence artificielle, cherche à lever 2 milliards de dollars dans un tour de financement qui porterait sa valorisation à 60 milliards, d’après des sources proches. Lightspeed Venture Partners, déjà impliqué dans des startups IA comme Mistral et Stability AI, mènerait le tour de table.

Avec un chiffre d’affaires annualisé de 875 millions de dollars, la croissance d’Anthropic est significative, mais reste en deçà de l’objectif d’un milliard pour fin 2024. En comparaison, OpenAI aurait atteind 3,7 milliards de revenus pour la même période et projette un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de dollars en 2025

Cette levée pourrait tripler la valorisation d’Anthropic par rapport à 2022, où elle atteignait 18 milliards. Elle s’inscrit dans une stratégie de collaboration étroite avec Amazon, qui a injecté 4 milliards de dollars et offre ses capacités cloud à la startup. Amazon revend également les modèles d’Anthropic à ses clients, générant des revenus partagés.

