Co-création avec vos clients: quelles sont les conditions du succès?

La co-création, c’est le processus d’innovation qui implique l’ensemble des parties prenantes, particulièrement les utilisateurs, dans l’objectif de concevoir un produit, un service ou une expérience au plus près de leurs besoins. Mais quelles sont les conditions de succès de la relation entre l’entreprise et une communauté d’innovation composée de ses clients ? C’est l’une des questions à laquelle répond Jean-Luc Raymond, de France Num, dans la chronique du jour.

Pour cela, ce dernier s’appuie notamment sur les travaux d’un trio de penseurs: Benoît Sarazin, consultant et conférencier spécialiste de l’innovation de rupture, Laurent Simon, professeur au sein du département de l’entrepreneuriat et de l’innovation à HEC Montréal, et Patrick Cohendet, économiste et professeur titulaire à HEC Montréal au service d’enseignement des affaires internationales. Leur premier conseil? « Comprendre le manifeste et le codebook ».

« Comprendre le manifeste et le codebook est essentiel pour appréhender ce qui motive les membres de la communauté. Cela permet de préciser le domaine qui intéresse à la fois l’entreprise et la communauté et qui engendrera des échanges fructueux pour les deux parties. Il est fréquent que ce manifeste et ce codebook soient tacites », explique Jean-Luc Raymond. Les managers de l’entreprise peuvent connaître ce manifeste et ce codebook en posant les bonnes questions aux leaders de la communauté.

Retrouvez les bonnes questions à poser à sa communauté et tous les autres conseils dans l’émission.