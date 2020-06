Coavionnage: Wingly lève 3 millions d’euros pour attirer les business traveler

Wingly, une plateforme de transport aérien collaboratif, lève 3 millions d’euros auprès d’Innovacom, avec la participations des business angels historiques à l’instar de Thibaud Elzière, Annie Combelles, Felix Haas et Charles Cabillic. La startup parisienne avait déjà levé 2 millions d’euros en mars 2018.

Lancé en 2015 par Emeric de Waziers, Bertrand Joab-Cornu et Lars Klein, Wingly est une plateforme de réservation d’avions privés à partager. Concrètement, la startup transpose le modèle du covoiturage aux avions, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’un vol privé en divisant les coûts avec les autres passagers. Essentiellement basé sur des vols liés aux loisirs, Wingly veut désormais diversifier son offre en proposant un service axé sur les voyages professionnels, baptisé Wingly Pro.

« Avec la montée en puissance de l’offre Pro cet été, nous allons pouvoir répondre à des demandes orientées transports, pour effectuer, notamment, des transversales mal desservies comme Grenoble – Clermont Ferrand auxquelles nos pilotes privés ne peuvent pas répondre efficacement. Notre objectif est de connecter les 450 aérodromes au sein du territoire. Nous allons aussi pouvoir ajouter de nombreux vols en hélicoptère », explique Emeric de Waziers co-fondateur et CEO de Wingly.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup ambitionne d’accélérer son développement sur les vols en partage de frais sur ses marchés historiques à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume Uni, ainsi que la mise en place de Wingly Pro. En France, Wingly ne compte que peu de concurrents sur son secteur, hormis Coavmi, lancé en 2014. « Avec les bouleversements que connaît actuellement le monde, pouvoir se déplacer de façon efficace et responsable nécessite un changement fondamental d’approche et des outils numériques bien adaptés », commente Jérôme Faul, président d’Innovacom.

Wingly : les données clés

Fondateur : Emeric de Waziers, Bertrand Joab-Cornu et Lars Klein

Création : 2015

Siège social : Paris

Secteur : aviation, coavionnage

Activité : plateforme de réservation d’avions privés à partager

Concurrents : Coavmi

Financement: 3 millions d’euros en juin 2020 auprès d’Innovacom.