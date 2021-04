Coinbase entre en force à Wall Street tandis que le marché des cryptomonnaies s’envole

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase a fait une entrée pour le moins remarquée à la Bourse de New York aujourd’hui. Le Nasdaq ayant fixé le prix de référence à 250 dollars l’action, l’entreprise californienne atteint les 65,3 milliards de dollars de valorisation, soit l’évaluation la plus importante pour une entreprise américaine depuis Uber en 2019. Jusqu’à présent, aucune entreprise entièrement dédiée aux cryptomonnaies n’était entrée à Wall Street, ce qui renforce l’interêt du marché pour la startup californienne.

Cette IPO intervient une semaine après que Coinbase ait publié des résultats impressionnants pour son premier trimestre 2021. Le groupe a en effet enregistré 1,8 milliard de dollars de chiffre d’affaires, pour 800 millions de dollars de bénéfice net. Cette accélération est pour beaucoup due aux performances de l’ethereum et du bitcoin qui se sont envolés ces derniers mois. Ce dernier a récemment atteint les 62 000 dollars, un record historique.

56 millions d’utilisateurs

Lancé en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase développe un service permettant à n’importe quel internaute d’acheter et de vendre facilement des bitcoins et autres crytpomonnaies. La plateforme, qui fonctionne comme une Bourse en ligne, est aujourd’hui incontournable et figure parmi les plus prisées de son secteur. Elle revendique plus de 56 millions d’utilisateurs en 2021.

Pour rappel, Coinbase a souhaité entrer en Bourse via une cotation directe, à l’instar de Spotify, Palantir ou encore Roblox avant lui. Il peut ainsi afficher ses actions directement sur le marché boursier, plutôt que de faire appel à des banques et sociétés d’investissement et de lever de l’argent frais. Les actionnaires de l’entreprise peuvent ainsi vendre leurs actions qui ont pris une valeur considérable depuis quelques années. Selon les données de Crunchbase, Coinbase était valorisé à 8 milliards de dollars en 2018, et à 1,6 milliard de dollars en 2017.