Amazon veut concurrencer Starlink / Trump déclenche une onde de choc et pas que boursière / Meta sous pression

Trump déclenche une onde de choc boursière

L’annonce de Donald Trump d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 49 % sur les importations a déclenché une onde de choc sur les marchés, faisant chuter Apple de plus de 6 % dans les échanges après Bourse. Fortement exposé à la Chine pour sa production, le géant californien a entraîné dans sa baisse Nvidia (-4 %), Tesla (-4,5 %), ainsi qu’Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft, tous en recul. Le S&P 500 a perdu 2,8 %, le Nasdaq 100 plus de 3 %. Si la baisse d’Apple se confirme jeudi, elle marquera sa plus forte correction depuis septembre 2020.

Amazon s’apprête à lancer KA-01, la première mission opérationnelle de son projet Kuiper, avec 27 satellites destinés à fournir une connexion internet rapide et mondiale. Le lancement, prévu au plus tôt le 9 avril depuis la base de Cape Canaveral, marque le début d’un déploiement massif de plus de 3 200 satellites en orbite basse.

Meta sous pression : Zuckerberg tente d’éviter un procès antitrust fédéral

À moins de deux semaines d’un procès historique intenté par la FTC, Mark Zuckerberg aurait multiplié les rencontres avec Donald Trump et ses proches pour obtenir un règlement à l’amiable. L’enjeu : éviter un procès visant les acquisitions d’Instagram et WhatsApp, accusées d’avoir étouffé la concurrence. Malgré une première annulation du dossier en 2021, l’affaire a été relancée, et Meta se prépare à une bataille juridique majeure. Le dossier pourrait devenir un test politique autant que judiciaire pour l’avenir de la régulation tech aux États-Unis.

Google confronté à une pénurie de GPU, se tourne vers CoreWeave

Google est en discussions avancées pour louer des puces Nvidia Blackwell auprès de CoreWeave, un fournisseur cloud en pleine ascension, afin de pallier le manque de capacité de ses propres centres de données. Cette démarche illustre la tension persistante sur le marché des GPU, y compris pour les acteurs historiques comme Google, confrontés à l’essor fulgurant de la demande en IA. CoreWeave, soutenu par Nvidia et déjà partenaire d’OpenAI et Microsoft, s’impose ainsi comme un relais stratégique pour l’hébergement de calcul intensif.

Cybersécurité : Hornetsecurity s’empare du français Altospam pour renforcer sa présence en Europe

Lors du Forum InCyber à Lille, Hornetsecurity a annoncé l’acquisition d’Altospam, spécialiste bordelais de la sécurité des emails, sous réserve de l’approbation du ministère de l’Économie. Ce rachat marque une nouvelle étape dans la stratégie paneuropéenne du groupe allemand, déjà propriétaire de Vade Secure, visant à bâtir un acteur souverain face aux géants américains. Soutenu par PSG Equity, TA Associates et Verdane, Hornetsecurity poursuit son ambition de consolider un portefeuille de solutions cloud alliant sécurité, conformité et souveraineté des données.

Lumai lève 9,2 M€ pour révolutionner le calcul IA grâce à l’optique

La startup oxfordienne Lumai, issue des recherches de l’université d’Oxford, a levé plus de 9,2 millions d’euros pour développer ses accélérateurs IA optiques, capables de surpasser les GPU traditionnels tout en réduisant la consommation énergétique de 90 %. Soutenue par Constructor Capital, IP Group, PhotonVentures et d’autres fonds deeptech, Lumai promet une performance 50 fois supérieure aux solutions actuelles.

Unravel lève 6,38 M€ pour transformer les vidéos de voyage en réservations instantanées grâce à l’IA

La startup londonienne Unravel, qui convertit le contenu vidéo en réservations de voyage via l’intelligence artificielle, vient de lever 6,38 millions d’euros en série A auprès de Nauta Capital, Active Partners, Slingshot Ventures et Olivier Bisserier, ex-CFO de Booking.com. Déployée en Asie et au Moyen-Orient, la plateforme permet aux banques, compagnies aériennes ou fintechs de transformer les vidéos de créateurs en expériences réservables. Les fonds serviront à renforcer les capacités IA et à accélérer l’expansion européenne.

KLIPY lève 1,2 M€ pour monétiser les GIFs et contenus courts grâce à l’IA

La startup américaine KLIPY, fondée par deux entrepreneurs géorgiens, a levé 1,2 million d’euros en seed auprès de Sturgeon Capital, de l’ex-basketteur Zaza Pachulia et du cofondateur de Gfycat, Dan McEleney. KLIPY ambitionne de transformer GIFs, memes et stickers en relais de monétisation via une technologie publicitaire, intégrée aux plateformes comme Slack, Canva ou Figma.

Revaia boucle un deuxième fonds à 250 millions d’euros dont près de la moitié a déjà été déployé

Le fonds parisien Revaia, piloté exclusivement par des femmes, annonce le closing final de Revaia Growth II à 250 millions d’euros, portant ses encours à 600 M€. S’appuyant sur des investisseurs institutionnels comme Bpifrance, le FEI, BNP Paribas Cardif ou JP Morgan Chase, le fonds cible des scale-ups européennes dans la transition énergétique, l’IA ou la cybersécurité.

