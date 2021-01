Comment accueillir les nouveaux diplômés en entreprise avec le télétravail ?

L’actualité à retenir

Vinted fait partie de ces fameux «gagnants» de la crise du Covid-19 avec une croissance de 17% des articles mis en ligne sur sa plate-forme. L’entreprise lituanienne revendique 16 millions de membres en France contre 11 millions en début d’année 2020, poursuivant sa progression en pleine crise.

Plusieurs raisons expliquent ce succès. L’enseigne profite de l’essor continu de la seconde main et «l’occasion» devient un mode de consommation refuge en temps de crise grâce à des prix moins élevés que le neuf. Les confinements ont également encouragé les utilisateurs à passer plus de temps chez eux et à vider leurs placards. À cela se couplent des changements de consommation plus profonds comme les considérations écologiques.

Mais l’entreprise ne s’est pas reposée sur ses acquis durant cette année. « Fin 2020, nous nous sommes lancés dans un nouveau marché, l’Italie. Nous avons également consolidé notre présence aux Pays-Bas en rachetant la plateforme United Wardrobe », explique à notre micro Natacha Blanchard, responsable communication de Vinted.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview de Natacha Blanchard, responsable communication de Vinted sur Frenchweb.fr.

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 7h avec Joseph Postec pour découvrir les actualités à ne pas manquer analysées par la rédaction et les experts de la communauté FrenchWeb.

Le télétravail est-il vraiment apprécié ?

Nous poursuivons l’émission avec le regard de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une chronique spéciale « Télétravail ». Le télétravail est-il vraiment apprécié ? Déjà, des millions de trajets en moins. Un effet énorme du télétravail : c’est la limitation de l’utilisation des transports et la baisse de la pollution conséquente avec 3,3 millions de déplacements évités chaque semaine. L’ADEME souligne qu’un jour de télétravail permet 69% de déplacements en moins grâce à la diminution des trajets pendulaires.

Une étude de Malakoff Médéric menée durant le 1er confinement montre des chiffres contrastés : 75% des télétravailleurs (64% pour les nouveaux télétravailleurs) estiment que la mise en place du télétravail a été facile à adopter mais 54% des télétravailleurs estiment ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement lors de la mise en place du travail à distance depuis le début du confinement (notamment pour la formation et la sensibilisation aux risques des outils de travail à distance).

Mais le pendant existe et l’optimisme est de rigueur : la communication interne autour de la crise et des mesures prises par l’entreprise est jugée satisfaisante par 72% des télétravailleurs. Et pour la période de 1er confinement, la perception du télétravail est restée globalement positive avec une note moyenne de 7,9/10.

Mais aussi comment trouver des opportunités de business avec le télétravail ? Ou encore, comment accueillir aujourd’hui les nouveaux employés en entreprise avec le télétravail ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent:

Retrouvez sur le jobboard de FrenchWeb plus de 3000 offres d’emploi.