Entre croissance externe et ouverture de pays : la stratégie agressive de Vinted 

Vinted fait partie de ces fameux «gagnants» de la crise du Covid-19 avec une croissance de 17% des articles mis en ligne sur sa plate-forme. L’entreprise lituanienne revendique 16 millions de membres en France contre 11 millions en début d’année 2020, poursuivant sa progression en pleine crise.

Fondé par Milda Mitkute et Justas Janauskas, Vinted, dont le siège social est situé à Vilnius, a vu le jour en 2008. L’entreprise est aujourd’hui présente dans 12 autres pays (Etats-Unis, Italie, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Pologne, République Tchèque, Lituanie, Espagne, Autriche, Luxembourg et Pays-Bas) et la plate-forme compte 37 millions de membres au total.

Plusieurs raisons expliquent ce succès. L’enseigne profite de l’essor continu de la seconde main et «l’occasion» devient un mode de consommation refuge en temps de crise grâce à des prix moins élevés que le neuf. Les confinements ont également encouragé les utilisateurs à passer plus de temps chez eux et à vider leurs placards. À cela se couplent des changements de consommation plus profonds comme les considérations écologiques.

Plus de 200 recrutements en 2020

Une croissance qui a nécessité en interne une vague de recrutements. « Nous avons terminé l’année 2020 avec plus de 600 employés alors que nous étions environ 350 fin 2019. Nous avons surtout recruté dans nos équipes produit, service client et tech. Nous sommes avant tout une entreprise technologique qui développe une plate-forme », met en avant Natacha Blanchard, responsable communication de Vinted.

Mais l’entreprise ne s’est pas reposée sur ses acquis durant cette année. « Fin 2020, nous nous sommes lancés dans un nouveau marché, l’Italie. Nous avons également consolidé notre présence aux Pays-Bas en rachetant la plateforme United Wardrobe », retrace Natacha Blanchard. United Wardrobe était le concurrent néerlandais de Vinted. Il s’agit de la première opération de stratégie de croissance externe de la start-up. Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. « Pour 2021, nous envisageons de poursuivre notre expansion géographique. L’entreprise n’est pas rentable car notre objectif initial est de pouvoir réinvestir dans l’expansion internationale, le développement, la croissance et notre plateforme en elle-même. »

Vinted mis en demeure par UFC-Que Choisir

Mais la plate-forme rencontre aussi ses difficultés. La France représente le premier marché de l’entreprise depuis deux ans mais Vinted vient d’être mis en demeure par UFC-Que Choisir, l’association de consommateurs, pour manque de transparence. L’association reproche notamment à la plateforme de présenter à tort des frais d’utilisation classiques comme une protection optionnelle. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été alertée sur les pratiques de l’entreprise. Les millions d’utilisateurs de l’application se voient, en effet, facturer 5 % du montant de la transaction auquel il faut rajouter 70 centimes d’euro systématiquement. Le total apparaît sur la facture comme le coût de la « protection acheteurs ». Selon l’UFC-Que Choisir, il s’agit en fait d’une « appellation tendancieuse ». Une affaire à suivre.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Natacha Blanchard, responsable communication de Vinted :

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media