Comment cette marque toulousaine fidélise grâce au lien émotionnel

Vous avez une double formation Edhec et un Mastère Technologie et Management à l’Ecole Centrale de Paris. Qu’est-ce que cette double culture vous apporte ?

Manon Latgé : La mission de ce Master à l’Ecole Centrale est de faire de nous des personnes capables d’appréhender des problématiques scientifiques et de les retranscrire au niveau commercial.

Certes, mais on ne vous a pas forcément appris à les retranscrire dans les conditions si particulières d’une startup ?

Manon Latgé : Lorsque l’on est entrepreneur, on se forme par les autres. C’est ce que j’aime dans le métier d’entrepreneur : je ne suis spécialiste de rien, mais je travaille avec un laboratoire, Je travaille avec un avocat, avec un comptable, avec nos investisseurs, et j’apprends. Et notre incubateur a été la maternité. Ma soeur et moi, nous nous formons auprès des autres. Et ce que l’on sait faire en tant que entrepreneurs, c’est s’adapter, écouter et s’approprier des problématiques.

Et nous avons la chance d’être chez Station F. Station F permet aussi et surtout d’apprendre des autres start-ups et fondateurs. Néanmoins, mon meilleur atout dans cette aventure c’est mon associée. En plus d’être soeurs, ce qui nous apporte une bienveillance l’une envers l’autre à toute épreuve, nous sommes d’une complémentarité quasiment parfaite. Laura a une vraie expérience et une culture grands groupes, elle est analytique et connaît la mise en place de process comme personne. Je suis de mon côté issue de la tech et des start-ups. Enfin, notre meilleur apprentissage nous vient de nos clients, nous croyons avant tout au terrain.

Quels sont vos leviers de croissance ?

Manon Latgé : Les maternités, le e-commerce et le retail.