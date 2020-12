Comment convaincre les investisseurs privés français de miser dans les DeepTech

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

« De beaux exit inciteraient les investisseurs à se tourner vers la DeepTech »

Pour continuer notre semaine sur la thématique Deeptech, nous avons échangé avec Xavier Lazarus, co-fondateur du fonds d’investissement Elaia. Fondé en 2002, ce fonds est spécialisé dans le financement des DeepTech. Ce sera donc l’occasion d’échanger sur la question des besoins de financement des deeptech, leurs spécificités et leurs difficultés à lever auprès d’investisseurs privés.

Le réseau, un accélérateur dans la création d’entreprises

Ensuite, nous vous proposons d’écouter un extrait de l’Episode 7 de l’Audace, un podcast réalisé en partenariat avec la French Tech afin de vous faire découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager les talents aux profils atypiques. Cet épisode réalise un focus sur l’importance du réseau lors de la création d’une entreprise : Comment se créer un réseau lorsqu’on en a aucun de base ? Comment le développer et l’entretenir ? A quel point avoir un réseau impacte la réussite de son entreprise ?

Aissatou Diakhate est fondatrice de Xpelise, une start-up qui propose des solutions numérique pour améliorer la marque employeur. Cette lauréate French Tech Tremplin Bordeaux revient sur son parcours du Sénégal à la Nouvelle Aquitaine et comment elle a réussi à créer son propre réseau.

Amandine Tignone a cofondé Expire et développe un test respiratoire connecté pour l’appareil digestif. Membre de la French tech In the Alps, cette entrepreneuse de 25 ans nous donne des clefs pour développer son réseau sans connaissance préalable de l’écosystème entrepreneurial.

Comment innover aujourd’hui ?

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Innovation » : Peut-on dire que la crise de la Covid-19 a un impact sur l’innovation ? Comment innover aujourd’hui avec la crise ? Comment se pense et se construit le processus d’innovation ?

