Evera lève 2 millions d’euros pour accélérer l’électrification des flottes d’entreprise

Fondée en 2020, Evera propose un modèle de location sur abonnement destiné aux entreprises, combinant souplesse financière et gestion simplifiée des flottes électriques. Contrairement aux offres de leasing classiques, son approche repose sur un engagement flexible allant de neuf à quarante mois, des véhicules reconditionnés disponibles sous trois semaines, et une adaptation en temps réel du kilométrage selon les besoins.

Au-delà de la simple mise à disposition de véhicules, Evera a développé une plateforme technologique permettant aux entreprises d’optimiser leur gestion de flotte. Cet outil leur donne accès à des fonctionnalités avancées comme l’identification des moments de recharge les plus rentables, le suivi précis de la consommation et du statut des batteries, ainsi que la détection automatique des besoins de maintenance. L’intégration avec les bornes de recharge permet aussi de simplifier la gestion des trajets et d’optimiser les coûts opérationnels.

Un positionnement stratégique au cœur des besoins des entreprises

Dorian Jorry et Quentin Fabre, cofondateurs d’Evera, sont partis d’un constat simple : l’adoption de véhicules électriques ne se limite pas à un changement de motorisation, elle implique une transformation dans la gestion des usages et des coûts. Evera offre ainsi aux entreprises une alternative plus souple aux modèles traditionnels de leasing, en supprimant la dépendance aux structures bancaires et en permettant une maîtrise complète des actifs grâce à un modèle de financement structuré par la dette.

Ce positionnement attire déjà plusieurs entreprises comme Il Ristorante, GAN et Thouy, qui voient dans Evera une solution leur permettant d’intégrer la mobilité électrique sans contrainte financière ni logistique.

Une levée de 2 millions d’euros pour accélérer son développement

Evera annonce aujourd’hui une levée de fonds de 2 millions d’euros afin d’accélérer son développement et d’enrichir son offre. Ce tour de financement réunit les nouveaux investisseurs Baltis – Groupe Magellim et Newfund NAEH Innopy, aux côtés des actionnaires historiques MCapital, AstoryaVC et de l’ange investisseur Éric Ibled.

Cette levée va permettre à Evera de renforcer son maillage en France et de structurer son offre à l’échelle nationale. L’entreprise prévoit d’étoffer ses équipes commerciales et technologiques à Paris, Toulouse et Tarbes. Elle entend également accélérer le développement de nouveaux services, notamment à destination des PME, en facilitant l’intégration des infrastructures de recharge et en proposant des outils d’analyse du coût total de possession des véhicules électriques.

A noter que la startup vient de faire rentrer dans son conseil d’administration l’ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.