Comment la banque en ligne Manager One a atteint la rentabilité

Après les résultats records des banques traditionnelles comme BNP Paribas (9,5 milliards d’euros de bénéfices en 2021) et de la Société Générale (5,6 milliards d’euros de bénéfices en 2021), où en sont les banques en ligne? Si le Britannique Revolut domine l’Europe, les banques françaises dédiées aux professionnels se créent une place sur ce marché concurrentiel.

Sur ce secteur, la banque BtoB Manager One vient d’atteindre la rentabilité. Comment cette FinTech française a-t-elle dégagé des bénéfices ? « Concernant Manager One, nous avons 3 modèles », précise Adrien Touati, CEO de Manager One. « Le premier est l’abonnement mensuel (un prix unique valable pour tous nos clients). Ensuite, nous avons des revenus d’interchange, c’est-à-dire que chaque transaction génère une petite commission pour la banque. Enfin, nous proposons des services financiers à nos clients, comme des solutions de cartes virtuelles. »

Face à Manager One, la FinTech française Qonto reste en quête de rentabilité malgré sa valorisation estimée à 4,4 milliards d’euros depuis son dernier tour de table de 486 millions d’euros en janvier dernier. Pour Manager One, l’ambition est désormais de saisir les bonnes opportunités, avec les bons partenaires. « Aujourd’hui, je ne recherche pas des fonds à tout prix, mais si demain un partenaire me permet d’accélérer en écrivant une belle histoire, pourquoi pas ».

Retrouvez l’interview d’Adrien Touati, CEO de Manager One, au micro de Richard Menneveux :