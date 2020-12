Comment la crise permet à Withings de recruter des profils plus qualifiés

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Nous entamons la dernière semaine de l’année pour le GOOD MORNING. L’ensemble de la rédaction de FrenchWeb espère que vous avez apprécié nous écouter au quotidien et nous vous remercions pour votre fidélité.

Pour terminer l’année en beauté, nous vous proposons une semaine spéciale « temps forts de l’année » avec un focus tout particulier sur les entreprises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette période si particulière. Nous avons envie de terminer l’année sur des notes positives. Mais ce sera également l’occasion de repartager avec vous les interview clés et fortes de cette année 2020.

Ce vendredi, nous vous préparons également une émission spéciale avec un débat entre des acteurs principaux de la Tech.. Nous vous laissons la surprise de découvrir cela vendredi avec nous !

Withings connait une croissance de 50% de ses ventes

Aujourd’hui, nous réalisons un focus sur Withings, spécialiste des objets connectés dans la santé et qui connait une croissance de 50% de ses ventes. Notre journaliste Laetitia Lienhard échange avec Lucie Broto, directrice marketing de Withings, pour revenir avec elle sur cette année si particulière, sur leur levée de fonds de 53 millions d’euros en juillet et sur la gestion de leur croissance.

« Nous avons une croissance de 50% de nos ventes depuis mars, en BtoC et en BtoB. Nous avons vu une augmentation de nos ventes d’objets classiques tels que les thermomètres mais aussi des produits qui permettent de prendre soin de sa santé de manière plus indirecte telles que les balances connectées ou les montres. Cette augmentation a été engendrée par une tendance générale à vouloir prendre plus soin de sa santé et grâce à notre forte présence en ligne qui nous a permis de bénéficier du boom du e-commerce », met en avant Lucie Broto.

Avec la crise, de nombreuses entreprises ont interrompu les périodes d’essai de leurs salariés ou n’ont pas renouvelé les CDD. Le taux de chômage a bondi de 1,9 point au troisième trimestre 2020 pour s’établir à 9 % de la population active en France. Une situation bénéfique pour les entreprises qui recrutent. « Nous avons vu une augmentation du nombre candidatures de profils qualifiés en marketing mais également en ingénierie en France et aux Etats-Unis », explique-t-elle.

Que sont-ils devenus ?

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « que sont-ils devenus ? ». Autrement dit, on s’est intéressés au parcours des entreprises TPE-PME qu’on a évoquées depuis avril dernier… Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles se sont bougées avec le numérique depuis lors !