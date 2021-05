Comment l’économie sociale et solidaire poursuit sa quête de modèles économiques alternatifs avec le numérique

Les coopératives dans le monde, c’est 300 millions de salariés et 1 milliard de membres. Alors, comment l’économie sociale et solidaire utilise le numérique aujourd’hui tout en innovant? Différentes entreprises réinventent le business avec des plateformes, des circuits courts… On peut citer Smart, une plateforme coopérative de travailleurs indépendants mais solidaires née il y a quelques années en Belgique et qui compte plus de 100 000 membres, Fairbnb, une plateforme touristique d’hébergements qui reverse ses bénéfices pour des projets de développement localement ou encore le Français CoopCycle, une fédération de 58 coopératives de livraison à vélo proposant un logiciel en libre-accès mais dont l’usage commercial est réservé aux coopératives. Tour d’horizon des innovations dans la chronique du jour avec Jean-Luc Raymond de France Num. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir

Si les États-Unis ont Amazon, la Chine a Alibaba. Né sous l’impulsion de Jack Ma, ce géant chinois n’a cessé d’affoler les compteurs depuis deux décennies. Des chiffes impressionnants dans le commerce en ligne, mais aussi en Bourse. En 2014, la firme asiatique avait ainsi signé la plus grosse entrée en Bourse de tous les temps en levant 25 milliards de dollars à Wall Street. Mais pourquoi Alibaba avait-il privilégié New York à Hong Kong pour faire ses premiers pas en Bourse ? Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro, nous explique…

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur FrenchWeb.

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous évoquons une expérience unique en son genre et, par dessus tout, remplie d’espoir et d’optimisme. Et par les temps qui courent, on ne va pas bouder notre plaisir. Il serait possible, selon une étude néerlandaise, de domestiquer des abeilles afin de les former à la détection du Covid-19. Les résultats demandent encore à être confirmés, mais cette information suscite dors et déjà des nombreuses attentes.

Les événements à ne pas manquer

Data hub: Comment déployer une plateforme technologique au service de la valorisation de vos données

Mardi 11 mai à 11h avec Kynapse, anOpen company

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :