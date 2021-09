Comptabilité: iPaidThat lève 8 millions d’euros pour accompagner les dirigeants de TPE et PME

Plus de 70% des TPE et PME ont recours aux services d’un expert-comptable, selon le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Afin d’accompagner les dirigeants dans la gestion de leurs finances, la startup parisienne iPaidThat lève 8 millions d’euros auprès de Bpifrance, Truffle Capital et Adélie.

Lancé en 2017 par Sébastien Claeys, Jean-Pierre Ocalan et Anne-Sophie Laignel, iPaidThat déploie une solution de gestion de la comptabilité, à destination des dirigeants des TPE et PME, même s’ils n’ont pas de formation comptable. Depuis la plateforme SaaS, ils peuvent gérer les notes de frais, la trésorerie et les factures. La solution se veut compatible avec le métier d’expert-comptable. Une centaine de cabinets de comptables se sont équipés de la solution selon la startup.

«L’automatisation intelligente de la donnée financière est portée au cœur de nos innovations produits afin de permettre à l’entreprise de répondre non seulement aux exigences comptables mais aussi de manoeuvrer les indicateurs business et d’anticiper les meilleures décisions pour accompagner son développement», commente Sébastien Claeys, CEO co-fondateur de iPaidThat.

Une série de levées de fonds sur le marché en 2021

iPaidThat affirme avoir traité 3 millions de factures sur sa plateforme et compte près de 800 nouveaux clients depuis le début de l’année. En France, l’année 2021 a en effet souri aux FinTech spécialisées dans la comptabilité des entreprises. SBA Compta, qui développe une plateforme digitale dédiée aux entrepreneurs, notamment aux dirigeants des TPE et PME, a levé 4,2 millions d’euros en février dernier. Pennylane, plateforme de gestion financière et comptabilité dédiée aux startups et aux experts-comptables, levait 15 millions d’euros en juin, tandis que Chaintrust, qui automatise la totalité de la saisie comptable des factures d’achats et de ventes grâce à ses algorithmes basés sur l’intelligence artificielle, levait 2,5 millions d’euros.

Afin de se démarquer, iPaidThat ambitionne de développer sa solution et de s’étendre en Europe. La startup prévoit en effet d’ouvrir des bureaux au Benelux, Italie et Espagne, et de recruter, tout en consolidant sa place dans l’hexagone.

iPaidThat : les données clés

Fondateurs: Sébastien Claeys, Jean-Pierre Ocalan et Anne-Sophie Laignel

Création: 2017

Siège social: Paris, Ile-de-France

Secteur: FinTech, RH

Activité: solution de gestion de la comptabilité

Financement: 8 millions d’euros auprès de Bpfirance, Truffle Capital et Adélie.