Live shopping: NTWRK lève 50 millions de dollars auprès de Goldman Sachs et du groupe de luxe français Kering

Aux États-Unis, les plateformes de livestream shopping séduisent toujours plus d’investisseurs. La semaine dernière, la startup californienne Whatnot levait 150 millions de dollars en série C auprès de CapitalG (ex-Google Capital), d’Andreessen Horowitz et de Y Combinator, passant au rang de licorne. Aujourd’hui, une autre startup basée à Los Angeles, baptisée NTWRK, lève 50 millions de dollars en série A auprès de Goldman Sachs Asset Management et du groupe de luxe français Kering, qui investit dans le cadre de sa « stratégie d’innovation ». LionTree Partners et Tenere Capital ont également participé à ce tour de table, rejoignant les investisseurs historiques, Main Street Advisors, Live Nation et Foot Locker.

Apparu en Chine, le livestream shopping, ou live video shopping, fait partie des nouvelles tendances dans l’e-commerce. Ce marché a atteint les 150 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 300 milliards de dollars en 2021 rien qu’en Chine, selon Coresight Research. Propulsé par la pandémie, le shopping en direct permet de diffuser des événements en live et d’échanger en temps réel avec les participants. Le but est de leur présenter des produits qu’ils peuvent acheter immédiatement. Si le livestream shopping aux États-Unis n’en est qu’à ses débuts, cette fusion du e-commerce et du livestream est de plus en plus populaire, notamment sur Instagram. Le marché devrait atteindre les 11 milliards de dollars d’ici la fin 2021 et 25 milliards de dollars d’ici 2025, selon Coresight Research.

«Des services disruptifs pour la prochaine génération de consommateurs»

Lancé en 2018 par l’homme d’affaires et producteur de musique Jimmy Iovine, NTWRK s’adresse avant tout aux millennials (soit les personnes nées entre 1980 et 2000) et à la génération Z, (nées entre 1997 et 2010). Concrètement, la startup californienne propose aux marques, créateurs et artistes de vendre leurs produits (vêtements, chaussures, objets de collection, etc.) en live, via son application mobile. Durant les sessions, les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec le vendeur, alliant ainsi divertissement et commerce. NTWRK propose également des produits exclusifs via des partenariats avec des célèbrités, à l’instar de la chanteuse Billie Eilish ou du rappeur Juice WRLD.

Un modèle qui séduit les nouvelles générations et qui attire les investisseurs. Pour Kering, le groupe de luxe du milliardaire français François-Henri Pinault, cette participation lui permet d’avoir un pied dans cette nouvelle tendance du livestream shopping. « Dans le cadre de notre stratégie d’innovation, nous prenons des participations minoritaires dans des entreprises développant des expériences et des services disruptifs pour la prochaine génération de consommateurs de luxe », commente Gregory Boutté, Chief Client & Digital Officer chez Kering. « Nous pensons que l’e-commerce en live est un moyen de s’adresser à ce public, de partager l’histoire unique de nos Maisons et d’augmenter la durée de la vente en ligne ».

NTWRK ambitionne désormais de poursuivre sa croissance et de devenir la plateforme numéro 1 de livestream shopping aux États-Unis. « Notre vision est de devenir la plus grande marketplace de livestream shopping, culturellement pertinente, pour les publics de la génération Z et des millennials qui sont obsédés par la pop culture », explique Aaron Levant, PDG de NTWRK.

Sur ce marché, de nouveaux acteurs voient le jour à l’instar de la startup new-yorkaise Popshop Live, qui a levé 20 millions de dollars en juillet dernier auprès de Benchmark, tandis que les géants de la Tech tentent d’investir le marché. « La course pour « gagner » le live stream shopping aux États-Unis s’est intensifiée au cours des dernières années », déclarait Grant Lafontaine, co-fondateur de Whatnot, lors de sa dernière levée de fonds.

NTWRK : les données clés

Fondateur : Jimmy Iovine

Création : 2018

Siège social : Los Angeles

Secteur : E-commerce, live shopping

Activité : plateforme de livestream shopping

Financement : 50 millions de dollars en série A auprès de Goldman Sachs Asset Management et du groupe de luxe français Kering. LionTree Partners et Tenere Capital ont également participé à ce tour de table, rejoignant les investisseurs historiques, Main Street Advisors, Live Nation et Foot Locker.