Connaissez vous Ada Lovelace, pionnière de l’informatique britannique?

Ada Lovelace était une mathématicienne et une pionnière de l’informatique britannique, vivant au XIXe siècle. Elle est surtout connue pour son travail sur la première machine à algorithmes jamais conçue, la machine analytique de Charles Babbage. Lovelace a écrit les premières notes sur la programmation de la machine, dans lesquelles elle a suggéré l’utilisation de la machine pour créer non seulement des calculs mathématiques, mais aussi des formes d’art et de musique. Elle a ainsi été considérée comme la première personne à avoir compris la possibilité d’utiliser les machines pour faire autre chose que des calculs mathématiques simples, et est souvent considérée comme la première programmeuse de l’histoire.