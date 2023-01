Connaissez vous l’histoire d’Apple?

Apple Inc. a été fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. L’entreprise a commencé en tant qu’entreprise de fabricant de kits d’ordinateur personnel, puis est rapidement devenue une entreprise de développement de logiciels et de matériel informatique. Leur premier produit, l’Apple I, était un ordinateur personnel construit par Wozniak et vendu par Jobs.

John Sculley est devenu CEO d’Apple en 1983 en réponse à un appel de Steve Jobs, qui cherchait un leader expérimenté pour diriger l’entreprise en croissance. Avant de rejoindre Apple, Sculley était vice-président senior et directeur marketing chez PepsiCo, où il avait mené une campagne publicitaire réussie pour la marque. Jobs a été impressionné par les compétences de Sculley en matière de marketing et de gestion, et l’a convaincu de quitter PepsiCo pour rejoindre Apple en tant que CEO. Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble pour développer la stratégie de l’entreprise et lancer de nouveaux produits, mais leur vision divergente pour l’avenir d’Apple a finalement entraîné le départ de Jobs. Sculley a décidé de renvoyer Steve Jobs en 1985 suite à un différend sur la direction de la société. Selon diverses sources, Jobs souhaitait que Apple se concentre sur les produits logiciels et matériels conçus pour les consommateurs, tandis que Sculley préférait se concentrer sur les ordinateurs professionnels. De plus, Sculley aurait été mécontent de la manière de travailler de Jobs, considérant qu’il était autoritaire et difficile à gérer.

En 1984, Apple a lancé le Macintosh, le premier ordinateur personnel doté d’une interface graphique. Le Macintosh a marqué une rupture avec les systèmes d’exploitation basés sur les lignes de commande traditionnels et a inauguré une nouvelle ère dans l’industrie informatique.

Steve Jobs est revenu chez Apple en 1996 après une absence de plusieurs années. Il a fondé une société appelée NeXT et a également acheté la société de animations informatiques Pixar. En 1996, Apple était en difficulté financière et à la recherche d’une nouvelle direction pour la société. Les dirigeants d’Apple ont donc décidé de racheter NeXT et de ramener Jobs à bord en tant que conseiller en stratégie. Au fil du temps, Jobs a repris le contrôle d’Apple

Au fil des ans, Apple a continué à innover en lançant de nouveaux produits tels que l’iMac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad. Chacun de ces produits a eu un impact considérable sur l’industrie de la technologie et sur la façon dont les gens utilisent les technologies.

Apple est devenue l’une des entreprises les plus rentables et les plus respectées au monde, avec une vaste gamme de produits, y compris les ordinateurs, les logiciels, les appareils mobiles, les services en ligne et bien plus encore. Avec son engagement en faveur de la qualité et de l’innovation, Apple a continué à marquer l’histoire de la technologie et à changer la façon dont les gens vivent et travaillent.

Les grandes dates de l’histoire d’Apple:

1976 : Fondation d’Apple par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne.

1977 : Lancement du premier ordinateur personnel d’Apple, l’Apple I.

1980 : Introduction de l’Apple III.

1984 : Lancement du Macintosh, le premier ordinateur personnel doté d’une interface graphique.

1985 : Départ de Steve Jobs d’Apple.

1997 : Retour de Steve Jobs chez Apple en tant que PDG.

1998 : Lancement de l’iMac, qui a redéfini le marché des ordinateurs de bureau.

2001 : Lancement de l’iPod, qui a lancé la révolution de la musique numérique.

2007 : Introduction de l’iPhone, qui a bouleversé le marché des téléphones mobiles.

2010 : Lancement de l’iPad, qui a défini le marché des tablettes numériques.

Une anecdote populaire concernant Apple Computer est l’histoire de l’origine du logo d’Apple. Le logo original était un dessin stylisé de Newton assis sous un pommier, symbolisant la découverte scientifique de la loi de la gravité. Cependant, le co-fondateur Steve Jobs trouvait ce logo ennuyeux et peu attrayant. Il a donc embauché Rob Janoff pour concevoir un nouveau logo, qui est devenu le logo emblématique à la pomme croquée d’aujourd’hui. La forme simple et mémorable du logo a aidé à construire la reconnaissance de marque d’Apple et est devenu un symbole mondialement connu pour l’innovation et la qualité.

Voici quelques grands échecs d’Apple :