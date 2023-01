Connaissez vous BeOS?

BeOS est un système d’exploitation développé par Be Inc. qui a été lancé en 1998 sous l’impulsion de Jean Louis Gassé, ancien vice-président senior de la division produits chez Apple. Il a quitté Apple en 1990 pour fonder Be Inc.

BeOS a été conçu pour être utilisé sur des ordinateurs personnels pour les applications multimédias et les professionnels du multimédia. BeOS a été conçu pour être rapide, stable et facile à utiliser, avec une architecture orientée objet pour les applications.

BeOS a connu un certain succès auprès des utilisateurs de Mac et des utilisateurs de logiciels multimédias, mais il n’a pas réussi à concurrencer les systèmes d’exploitation établis tels que Windows et Mac OS. En 2001, Be Inc. a été rachetée par Palm Inc. et le développement de BeOS a été abandonné.

Malgré cela, BeOS a une petite communauté d’utilisateurs fidèles qui continuent à utiliser et à développer le système d’exploitation. Certaines caractéristiques de BeOS, telles que son architecture orientée objet, sont considérées comme innovantes pour l’époque et ont été influentes pour le développement de systèmes d’exploitation ultérieurs. BeOS reste un chapitre important dans l’histoire des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels.

Parmi les ingénieurs qui ont travaillé sur BeOS: Dominic Giampaolo, responsable du noyau et du système de fichiers de BeOS, et Eric Shamow, responsable du développement d’applications. D’autres ingénieurs importants qui ont travaillé sur BeOS à l’instar de Jean-Michel Phillippe, Bruno Lowagie, et Rudolf Cornelissen.