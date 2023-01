Connaissez vous le minitel?

Le Minitel était un système de télécommunications en France qui a été introduit en 1982. Il a été développé par l’Institut national des télécommunications (INT), un organisme français de recherche sur les télécommunications, pour offrir un accès à des services en ligne tels que la messagerie, la consultation de bases de données, les achats en ligne et la banque en ligne. Le Minitel était un terminal de télécommunications qui pouvait être connecté à un téléphone standard et permettait aux utilisateurs d’accéder à des services en ligne via des codes spéciaux.

Le Minitel a connu un grand succès en France et a été largement utilisé dans les années 1980 et 1990. Il a été considéré comme l’un des premiers systèmes de télécommunications en ligne à large échelle et a joué un rôle important dans la diffusion de l’Internet en France. Cependant, avec l’arrivée de l’Internet, le Minitel a perdu de son importance et a été progressivement remplacé par des systèmes plus avancés. Le Minitel a finalement été abandonné en 2012, après plus de 30 ans de service. Il reste cependant un symbole important de l’innovation technologique en France et de l’histoire de l’Internet.