Quelle est l’histoire de Yahoo!

Yahoo! est une entreprise américaine fondée en janvier 1994 par Jerry Yang et David Filo. Au départ, ils ont créé un annuaire de sites web appelé « Jerry and Dave’s Guide to the World Wide Web » dans un petit sous-sol sur le campus de Stanford. Ils ont commencé à créer leur annuaire de sites web comme un projet universitaire pour organiser les informations qu’ils trouvaient en naviguant sur Internet.

Ce guide a été renommé Yahoo! en avril 1994 et est devenu l’un des premiers portails en ligne, offrant un accès facile à l’information, aux services et aux contenus sur Internet.

Au fil des ans, Yahoo! a continué à se développer et à proposer de nouveaux services, tels que la messagerie électronique, la recherche web, les actualités, le finance, les sports et les divertissements. En 2000, Yahoo! était considérée comme l’une des entreprises les plus importantes d’Internet et a connu une forte croissance en termes de capitalisation boursière.

Cependant, au fil des ans, Yahoo! a connu des défis en raison de la concurrence croissante d’autres entreprises d’Internet telles que Google et Facebook. En 2008, Yahoo! a rejeté une offre d’achat de Microsoft et a commencé à perdre de la part de marché face à Google. Depuis lors, Yahoo! a connu des changements fréquents de direction et de stratégie, y compris la vente de sa division principale à Verizon en 2017 pour former le coeur de l’entreprise Oath (maintenant connu sous le nom de Verizon Media).

Quelques anecdotes à propos de Yahoo!:

le nom « Yahoo! » vient du personnage fictif du même nom dans « Gulliver’s Travels » de Jonathan Swift. Les fondateurs de Yahoo!, Jerry Yang et David Filo, ont choisi ce nom pour représenter leur entreprise car ils considéraient que les personnages de « Yahoos » étaient brutaux et sauvages, tout comme l’Internet était considéré comme sauvage et incontrôlable à ses débuts.

En 2002, Yahoo! a refusé une offre d’achat de Google pour la somme de 1 milliard de dollars. Cette décision a été considérée comme une erreur par certains analystes, car la valeur de Google est rapidement montée pour atteindre des milliards de dollars au fil des années.

En 2008, Yahoo! a fait une offre d’achat pour la somme de 47,5 milliards de dollars pour acquérir le site de réseau social Facebook. Cependant, cette offre a été rejetée et Facebook est resté indépendant.