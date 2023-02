Connaissez-vous Damien Morin, fondateur de Mobile.club, plateforme de location de smartphones reconditionnés?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Diplômé de l’European Business School à Paris en 2014, Damien Morin a lancé sa première aventure entrepreneuriale pendant ses études. Il lance en 2013 Save.co, une startup spécialisée dans la réparation d’appareils électroniques, qu’il revendra à Remade en 2017, pour 12 millions d’euros, suite à un redressement judiciaire.

« Je me suis senti entrepreneur très jeune avec le lancement de Save. Je faisais au départ de la réparation d’ordinateurs à domicile, j’avais quelques techniciens qui bossaient pour moi. Puis j’ai lancé mon propre magasin près de mon école, dans laquelle on faisait de la réparation d’ordinateurs express », raconte Damien Morin. « J’ai lancé ce magasin pendant ma quatrième année d’étude. Lors de ma remise de diplôme, je comptais un peu plus de 200 employés. Je me suis donc toujours senti entrepreneur ».

En avril 2018, Damien Morin fonde avec Pierre Chabert, Olivier Thierry et Grégoire Segretain la startup Mobile.club, qui déploie une plateforme de location de smartphones reconditionnés. La startup, qui a récemment levé 13 millions d’euros, dont 8 millions en equity auprès de 130 business angels, ambitionne notamment de se déployer en Espagne dès 2023, ainsi qu’au Portugal, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Retrouvez l’interview complète de Damien Morin, fondateur et CEO de Mobile.club :