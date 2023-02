[Seed] Ottho lève 1,2 million d’euros auprès de business angels pour démocratiser le no-code

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Face à la crise des talents en développement informatique, Ottho, une plateforme de formation à la programmation no-code, réalise une première levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès de nombreux business angels, dont Stéphane Le Viet, co-fondateur de l’École M, Simon Dawlat, CEO de Batch ou encore Hugo Geissmann, Président de Thiga.

Lancé en 2020 par Thibault Marty, Géraldine Martinez et Pascal Levy-Garboua, Ottho déploie trois programmes de formation no-code, c’est-à-dire qui ne requiert pas d’apprentissage du code pour développer une solution numérique. L’entreprise revendique plus de 600 utilisateurs depuis son lancement et prévoit de faire reconnaître sa formation pour proposer à la clé des certificats reconnus.

La startup marseillaise ambitionne de renforcer ses équipes en passant de 16 à 32 collaborateurs d’ici la fin de l’année 2023, de développer ses formations et ses certifications, et de lancer une première école en France d’ici 2023, puis un réseau d’écoles à l’international en 2024.

Retrouvez l’interview de Géraldine Martinez, co-fondatrice d’Ottho :

Création: 2020 Fonds levés: 1,2 million d’euros CEO: Thibault Marty Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 16 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: NC Business Angels Résultat net: NC